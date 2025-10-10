$41.400.09
Біткоїн просів до $121 тисячі: трейдери знімають прибутки після рекордного зростання

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Ціна біткоїна впала до $121 525,6 після досягнення рекордного максимуму понад $126 000. Падіння пояснюється фіксацією прибутку та невизначеністю інвесторів щодо економічної ситуації в США.

Біткоїн просів до $121 тисячі: трейдери знімають прибутки після рекордного зростання

Ціна біткоїна впала до $121 тисячі після рекордного стрибка до понад $126 тисяч. Інвестори фіксують прибутки, а ринок коливається через невизначеність та економічну ситуацію у США. Про це пише УНН із посиланням на Investing.

Деталі

До 01:53 за східним часом (05:53 за Гринвічем) курс біткойна впав на 0,5% до 121 525,6 доларів

 - пише видання.

Зазначається, що цього тижня біткойн демонстрував стриману динаміку, "попри досягнення рекордного максимуму понад 126 000 доларів". Водночас біткоїн усе ще показує зростання близько 6,2% у жовтні, який є традиційно вдалим місяцем для монети.

Минулого року біткоїн виріс майже на 11% у жовтні, але цей показник поступився рекордному стрибку на 37% у листопаді після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Поточне падіння криптовалюти пояснюють фіксацією прибутку та "невпевненістю інвесторів щодо довгострокової надійності корпоративних казначейських облігацій".

Інвестори також залишалися настороженими через припинення роботи уряду США, тоді як невизначеність щодо траєкторії процентних ставок стримувала зростання біткоїна, вказує видання.

Біткойн "не є класом активів"

Hargreaves Lansdown, найбільша у Великій Британії платформа для роздрібних інвестицій, цього тижня повідомила інвесторам, що біткойн "не має внутрішньої цінності", попри знакові регуляторні зміни щодо криптоінвестування в країні. А також, що криптовалюта не має характеристик, які б вимагали її включення до портфелів зростання або доходу.

Hargreaves зробила попередження одразу після того, як Управління з фінансового контролю та нагляду Великої Британії скасувало чотирирічну заборону на володіння криптопродуктами для роздрібних інвесторів. Відтепер роздрібні покупці зможуть купувати біткойни та інші криптовалюти через регульовані біржі, аналогічно до рішення США на початку 2024 року, яке дозволило створювати біржові фонди з криптоактивами.

Однак, Hargreaves не виключив можливості пропонувати криптопродукти на своїй платформі, визнаючи, що деякі клієнти все ще "бажають спекулювати з криптовалютою".

Ціна криптовалюти сьогодні

У п’ятницю ринок криптовалют залишався відносно спокійним: ціни коливалися від стабільних до невеликих падінь.

Ефір, друга за вартістю криптовалюта, подешевшав на 1,4% до $4 365,73, тоді як XRP залишився майже без змін на рівні $2,8255. Solana втратила 2% своєї вартості, Cardano додала 0,4%, а Binance Coin знизився на 2,7%, відступивши від рекордного максимуму на початку тижня.

Серед мем-токенів Dogecoin виріс на 1,5%, а $TRUMP впав на 2,3%.

Які акції вам слід купити

Штучний інтелект змінює фондовий ринок. Платформа ProPicks AI від Investing.com використовує передові алгоритми для підбору десятків успішних портфелів акцій, пише видання.

З початку року три з чотирьох глобальних портфелів перевищили свої бенчмарки, причому 98% активів залишаються прибутковими. Флагманська стратегія Tech Titans подвоїла показники S&P 500 за 18 місяців, включаючи помітні злети таких компаній, як Super Micro Computer (+185%) та AppLovin (+157%).

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що біткоїн зріс майже на 10%, оновивши історичний максимум до понад 125 тисяч доларів, завдяки рекордним притокам коштів у спотові біткоїн-ETF та сезонному жовтневому оптимізму. Макроекономічна ситуація в США та ослаблення долара також сприяли зростанню, роблячи криптовалюти привабливими для інвесторів.

Альона Уткіна

