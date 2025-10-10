Биткойн просел до $121 тысячи: трейдеры снимают прибыль после рекордного роста

Цена биткоина упала до $121 тысячи после рекордного скачка до более чем $126 тысяч. Инвесторы фиксируют прибыль, а рынок колеблется из-за неопределенности и экономической ситуации в США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

К 01:53 по восточному времени (05:53 по Гринвичу) курс биткоина упал на 0,5% до 121 525,6 долларов - пишет издание.

Отмечается, что на этой неделе биткоин демонстрировал сдержанную динамику, "несмотря на достижение рекордного максимума более 126 000 долларов". В то же время биткоин все еще показывает рост около 6,2% в октябре, который является традиционно удачным месяцем для монеты.

В прошлом году биткоин вырос почти на 11% в октябре, но этот показатель уступил рекордному скачку на 37% в ноябре после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Текущее падение криптовалюты объясняют фиксацией прибыли и "неуверенностью инвесторов относительно долгосрочной надежности корпоративных казначейских облигаций".

Инвесторы также оставались настороженными из-за прекращения работы правительства США, тогда как неопределенность относительно траектории процентных ставок сдерживала рост биткоина, указывает издание.

Биткоин "не является классом активов"

Hargreaves Lansdown, крупнейшая в Великобритании платформа для розничных инвестиций, на этой неделе сообщила инвесторам, что биткоин "не имеет внутренней ценности", несмотря на знаковые регуляторные изменения относительно криптоинвестирования в стране. А также, что криптовалюта не имеет характеристик, которые бы требовали ее включения в портфели роста или дохода.

Hargreaves сделала предупреждение сразу после того, как Управление по финансовому контролю и надзору Великобритании отменило четырехлетний запрет на владение криптопродуктами для розничных инвесторов. Отныне розничные покупатели смогут покупать биткоины и другие криптовалюты через регулируемые биржи, аналогично решению США в начале 2024 года, которое позволило создавать биржевые фонды с криптоактивами.

Однако, Hargreaves не исключил возможности предлагать криптопродукты на своей платформе, признавая, что некоторые клиенты все еще "желают спекулировать с криптовалютой".

Цена криптовалюты сегодня

В пятницу рынок криптовалют оставался относительно спокойным: цены колебались от стабильных до небольших падений.

Эфир, вторая по стоимости криптовалюта, подешевел на 1,4% до $4 365,73, тогда как XRP остался почти без изменений на уровне $2,8255. Solana потеряла 2% своей стоимости, Cardano добавила 0,4%, а Binance Coin снизился на 2,7%, отступив от рекордного максимума в начале недели.

Среди мем-токенов Dogecoin вырос на 1,5%, а $TRUMP упал на 2,3%.

Напомним

Ранее УНН писал, что биткоин вырос почти на 10%, обновив исторический максимум до более чем 125 тысяч долларов, благодаря рекордным притокам средств в спотовые биткоин-ETF и сезонному октябрьскому оптимизму. Макроэкономическая ситуация в США и ослабление доллара также способствовали росту, делая криптовалюты привлекательными для инвесторов.