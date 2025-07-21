NFT-ринок: капіталізація перевищила $6 млрд

Загальна капіталізація NFT-ринку перевищила $6,37 млрд, підскочивши приблизно на 22,5% за останню добу — з $5,2 млрд. Це найвищий рівень із початку лютого 2024 року, згідно з CoinGecko. Про це повідомляє УНН із посиланням на Іncrypted.

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За даними CryptoSlam, добовий обсяг продажів NFT склав понад $41,6 млн, за сім днів цей показник практично досягнув позначки в $169 млн. Зокрема, невідомий трейдер придбав 76 NFT з колекції CryptoPunks за $13,5 млн.

NFT-ринок набирає обертів на тлі зростаючого апетиту до ризику. Ethereum та інші альткоїни демонструють ріст, тоді як біткоїн торгується у вузькому діапазоні - зазначив директор LVRG Research Нік Рак.

Він додав, що трейдери переглядають такі колекції, як CryptoPunks, очікуючи повторного зростання ціни на тлі загального "бичачого" циклу.

Інвестиційний директор Kronos Research Вінсент Лю зауважив, що довгостроковий інтерес до NFT залежатиме від активності користувачів. Дослідниця Presto Research Мін Жун зазначила, що інтерес зосереджений на старих NFT-колекціях, а не на нових релізах.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що випускники програми "Блокчейн-технології" від Києво-Могилянської академії та WhiteBIT отримали NFT-сертифікати на блокчейні Whitechain. Цей унікальний випуск відбувся у метавсесвіті Lezo на платформі Spatial.