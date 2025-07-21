Рынок NFT: капитализация превысила $6 млрд
Киев • УНН
Общая капитализация рынка NFT выросла до $6,37 млрд, что является самым высоким показателем с февраля 2024 года. Суточный объем продаж NFT составил более $41,6 млн, а неизвестный трейдер приобрел 76 NFT из коллекции CryptoPunks за $13,5 млн.
Общая капитализация NFT-рынка превысила $6,37 млрд, подскочив примерно на 22,5% за последние сутки - с $5,2 млрд. Это самый высокий уровень с начала февраля 2024 года, согласно CoinGecko. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Іncrypted.
Детали
По данным CryptoSlam, суточный объем продаж NFT составил более $41,6 млн, за семь дней этот показатель практически достиг отметки в $169 млн. В частности, неизвестный трейдер приобрел 76 NFT из коллекции CryptoPunks за $13,5 млн.
NFT-рынок набирает обороты на фоне растущего аппетита к риску. Ethereum и другие альткоины демонстрируют рост, тогда как биткоин торгуется в узком диапазоне
Он добавил, что трейдеры пересматривают такие коллекции, как CryptoPunks, ожидая повторного роста цены на фоне общего "бычьего" цикла.
Инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю отметил, что долгосрочный интерес к NFT будет зависеть от активности пользователей. Исследовательница Presto Research Мин Жун отметила, что интерес сосредоточен на старых NFT-коллекциях, а не на новых релизах.
Напомним
Ранее УНН писал, что выпускники программы "Блокчейн-технологии" от Киево-Могилянской академии и WhiteBIT получили NFT-сертификаты на блокчейне Whitechain. Этот уникальный выпуск состоялся в метавселенной Lezo на платформе Spatial.