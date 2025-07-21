Рынок NFT: капитализация превысила $6 млрд

Общая капитализация NFT-рынка превысила $6,37 млрд, подскочив примерно на 22,5% за последние сутки - с $5,2 млрд. Это самый высокий уровень с начала февраля 2024 года, согласно CoinGecko. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Іncrypted.

Детали

По данным CryptoSlam, суточный объем продаж NFT составил более $41,6 млн, за семь дней этот показатель практически достиг отметки в $169 млн. В частности, неизвестный трейдер приобрел 76 NFT из коллекции CryptoPunks за $13,5 млн.

NFT-рынок набирает обороты на фоне растущего аппетита к риску. Ethereum и другие альткоины демонстрируют рост, тогда как биткоин торгуется в узком диапазоне - отметил директор LVRG Research Ник Рак.

Он добавил, что трейдеры пересматривают такие коллекции, как CryptoPunks, ожидая повторного роста цены на фоне общего "бычьего" цикла.

Инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю отметил, что долгосрочный интерес к NFT будет зависеть от активности пользователей. Исследовательница Presto Research Мин Жун отметила, что интерес сосредоточен на старых NFT-коллекциях, а не на новых релизах.

Напомним

Ранее УНН писал, что выпускники программы "Блокчейн-технологии" от Киево-Могилянской академии и WhiteBIT получили NFT-сертификаты на блокчейне Whitechain. Этот уникальный выпуск состоялся в метавселенной Lezo на платформе Spatial.