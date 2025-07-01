Нова ера освіти: перший віртуальний випуск студентів у метавсесвіті

Вперше в Україні випуск студентів відбувся у метавсесвіті. NFT-сертифікати, випущені на блокчейні Whitechain, отримали випускники освітньої програми "Блокчейн-технології" від Києво-Могилянської академії та WhiteBIT.

Колаборація фінтеху, освіти та ШІ відкриває нові формати навчання — саме так і народжуються справжні інновації. Прикладом цієї тенденції стала магістерська сертифікатна програма для студентів IT факультету "Блокчейн-технології" від WhiteBIT та НаУКМА, яка запустилася ще в 2023 році.

У 2025 році її завершив уже другий потік студентів, які впродовж кількох місяців вивчали криптографію, DeFi, розробку smart-контрактів і технічні інструменти регулювання крипторинку.

"Синергія між академічним підходом Могилянки та практикою від WhiteBIT справді вражає. Без реального досвіду блокчейн залишався б для мене просто складною ідеєю", — ділиться випускник програми Олександр. Випускний учасників програми відбувся у віртуальному просторі від Lezo на платформі Spatial — українському метавсесвіті, де студенти зустріли викладачів і отримали токенізовані сертифікати у NFT-форматі. Це унікальний цифровий актив, закріплений на блокчейні Whitechain. Такий диплом неможливо підробити або передати іншій особі, а перевірити його достовірність можна напряму через блокчейн.

Цей кейс демонструє, як Web3-рішення можуть ефективно впроваджуватися в реальні галузі — зокрема, в освіту. "Ця програма для нас — не просто про навчання. Це приклад того, як блокчейн-рішення трансформують традиційні інституції. І ми точно не зупиняємось", — зазначає засновник та президент WhiteBIT Group Володимир Носов.

Ідею поєднання академічного навчання і фінтех підтримують і в самій Академії: "Для нас важлива ця сертифікатна програма, тому що блокчейн — це складні технології та інноваційні рішення. Це важлива та складна галузь, в якій все ще можна проводити дослідження і створювати цікаві нові продукти. А WhiteBIT вміє робити якісні продукти і розвивати ті навики студентів, які знадобляться їм у побудові кар'єри", — коментує Андрій Глибовець, декан факультету інформатики НаУКМА.

Програма "Блокчейн-технології" стала прикладом інноваційної співпраці між університетом і фінтех компанією. А сам випуск — доказом того, як Україна створює нові формати освіти на стику класичної вищої освіти, блокчейну та метавсесвіту.