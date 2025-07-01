Новая эра образования: первый виртуальный выпуск студентов в метавселенной

Впервые в Украине выпуск студентов состоялся в метавселенной. NFT-сертификаты, выпущенные на блокчейне Whitechain, получили выпускники образовательной программы "Блокчейн-технологии" от Киево-Могилянской академии и WhiteBIT.

Коллаборация финтеха, образования и ИИ открывает новые форматы обучения — именно так и рождаются настоящие инновации. Примером этой тенденции стала магистерская сертификатная программа для студентов IT факультета "Блокчейн-технологии" от WhiteBIT и НаУКМА, которая запустилась еще в 2023 году.

В 2025 году ее завершил уже второй поток студентов, которые в течение нескольких месяцев изучали криптографию, DeFi, разработку smart-контрактов и технические инструменты регулирования крипторынка.

"Синергия между академическим подходом Могилянки и практикой от WhiteBIT действительно впечатляет. Без реального опыта блокчейн оставался бы для меня просто сложной идеей", — делится выпускник программы Александр. Выпускной участников программы состоялся в виртуальном пространстве от Lezo на платформе Spatial — украинской метавселенной, где студенты встретили преподавателей и получили токенизированные сертификаты в NFT-формате. Это уникальный цифровой актив, закрепленный на блокчейне Whitechain. Такой диплом невозможно подделать или передать другому лицу, а проверить его достоверность можно напрямую через блокчейн.

Этот кейс демонстрирует, как Web3-решения могут эффективно внедряться в реальные отрасли — в частности, в образование. "Эта программа для нас — не просто об обучении. Это пример того, как блокчейн-решения трансформируют традиционные институции. И мы точно не останавливаемся", — отмечает основатель и президент WhiteBIT Group Владимир Носов.

Идею сочетания академического обучения и финтеха поддерживают и в самой Академии: "Для нас важна эта сертификатная программа, потому что блокчейн — это сложные технологии и инновационные решения. Это важная и сложная отрасль, в которой все еще можно проводить исследования и создавать интересные новые продукты. А WhiteBIT умеет делать качественные продукты и развивать те навыки студентов, которые пригодятся им в построении карьеры", — комментирует Андрей Глыбовец, декан факультета информатики НаУКМА.

Программа "Блокчейн-технологии" стала примером инновационного сотрудничества между университетом и финтех-компанией. А сам выпуск — доказательством того, как Украина создает новые форматы образования на стыке классического высшего образования, блокчейна и метавселенной.