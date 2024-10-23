Созданный Boeing спутник развалился в космосе
Киев • УНН
Компания Intelsat подтвердила полную потерю своего спутника 33e из-за «аномалии». Космические силы США отслеживают около 20 фрагментов, а ExoAnalytic Solutions сообщает о 57 частях космического мусора.
Спутник связи, созданный Boeing, развалился на орбите. Компания Intelsat заявила в субботу, что ее спутник 33e прекратил работу из-за «аномалии», а в понедельник подтвердила его «полную потерю», пишет УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
«Мы координируем действия с производителем спутников, Boeing, и государственными агентствами для анализа данных и наблюдений», - заявила Intelsat. С тех пор компания создала совет для проведения комплексного анализа причины аномалии.
Разрушение спутника - не очень вовремя для Boeing, после проблемной миссии Starliner компании и обвинения в мошенничестве в связи с крушением самолетов 737 Max, пишет издание.
Космические силы США также подтвердили инцидент.
«Космические силы США (S4S) подтвердили разрушение Intelsat 33e (#41748, 2016-053B) на ГСО 19 октября 2024 года примерно в 04:30 UTC. В настоящее время отслеживается около 20 связанных частей - анализ продолжается. S4S не обнаружила никаких непосредственных угроз и продолжает проводить плановые оценки сближения для обеспечения безопасности и устойчивости космической сферы», - говорится в сообщении.
Как сообщается, непонятно, сколько фрагментов всего, поскольку компания по отслеживанию спутников ExoAnalytic Solutions сообщает, что отслеживает 57 фрагментов мусора.
Дополнение
Intelsat 33e был запущен в 2016 году для обеспечения связи по всей Европе, Азии и Африке. У спутника возникли проблемы с двигателем вскоре после запуска, и он вышел на орбиту позже, чем ожидалось. Еще одна проблема с двигателем в 2017 году сократила его предполагаемый 15-летний срок службы на 3,5 года. Intelsat 29e - спутник, также произведенный Boeing - был объявлен «полностью потерянным» в 2019 году после всего трех лет в космосе.