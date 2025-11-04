ukenru
17:53 • 226 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3158 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11259 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22759 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23328 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17860 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17627 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15036 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20996 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47043 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 2538 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20648 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 34401 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 30097 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 34175 перегляди
США використовуватимуть три види зброї для дистанційного керування, щоб глушити китайські та російські супутники

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Космічні сили США готуються ввести в дію дві нові системи зброї, Meadowlands і Remote Sensing Terminals, для тимчасового блокування супутників Китаю та Росії. Ці системи доповнять існуючий глушник Counter Communications System, надаючи Пентагону три протикосмічні можливості.

США використовуватимуть три види зброї для дистанційного керування, щоб глушити китайські та російські супутники

Космічні сили США готуються до введення в дію двох нових видів зброї, призначених для тимчасового блокування китайських і російських розвідувальних, спостережних і рекогносцирувальних супутників. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Згідно з новими даними Космічних сил США, американська армія готується до введення в дію двох нових видів зброї, призначених для тимчасового блокування китайських і російських розвідувальних, спостережних і рекогносцирувальних супутників, що надасть Пентагону три протикосмічні можливості

- пише видання.

Зазначається, що нові види зброї, які мають назву Meadowlands і Remote Sensing Terminals, доповнять більший і менш мобільний глушитель "Counter Communications System" - модернізовану велику антену, яка була введена в експлуатацію в 2020 році.

Нові системи будуть розміщені по всьому світу і іноді працюватимуть дистанційно, щоб протидіяти тому, що американські військові чиновники все більш різко називають зростаючою космічною загрозою Китаю для американських збройних сил

- додає видання.

Повідомляється, що станом на липень Китай має на орбіті понад 1189 супутників, з яких Народно-визвольна армія користується понад 510 супутниками розвідки, спостереження та рекогносцировки з оптичними, мультиспектральними, радіолокаційними та радіочастотними датчиками. Ці супутники дозволяють китайцям виявляти американські авіаносці, експедиційні сили та авіаційні крила.

Нагадаємо

Космічні сили США збираються розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, яка має позбавити китайські та російські супутники можливості передавати інформацію про американські війська під час конфлікту.

Павло Башинський

Новини СвітуТехнології
Техніка
Космічні сили США
Пентагон
Bloomberg
Китай
Сполучені Штати Америки