США використовуватимуть три види зброї для дистанційного керування, щоб глушити китайські та російські супутники

Космічні сили США готуються до введення в дію двох нових видів зброї, призначених для тимчасового блокування китайських і російських розвідувальних, спостережних і рекогносцирувальних супутників. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Згідно з новими даними Космічних сил США, американська армія готується до введення в дію двох нових видів зброї, призначених для тимчасового блокування китайських і російських розвідувальних, спостережних і рекогносцирувальних супутників, що надасть Пентагону три протикосмічні можливості - пише видання.

Зазначається, що нові види зброї, які мають назву Meadowlands і Remote Sensing Terminals, доповнять більший і менш мобільний глушитель "Counter Communications System" - модернізовану велику антену, яка була введена в експлуатацію в 2020 році.

Нові системи будуть розміщені по всьому світу і іноді працюватимуть дистанційно, щоб протидіяти тому, що американські військові чиновники все більш різко називають зростаючою космічною загрозою Китаю для американських збройних сил - додає видання.

Повідомляється, що станом на липень Китай має на орбіті понад 1189 супутників, з яких Народно-визвольна армія користується понад 510 супутниками розвідки, спостереження та рекогносцировки з оптичними, мультиспектральними, радіолокаційними та радіочастотними датчиками. Ці супутники дозволяють китайцям виявляти американські авіаносці, експедиційні сили та авіаційні крила.

Нагадаємо

