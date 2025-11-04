США будут использовать три вида оружия для дистанционного управления, чтобы глушить китайские и российские спутники
Космические силы США готовятся ввести в действие две новые системы оружия, Meadowlands и Remote Sensing Terminals, для временной блокировки спутников Китая и России. Эти системы дополнят существующий глушитель Counter Communications System, предоставляя Пентагону три противокосмические возможности.
Детали
Отмечается, что новые виды оружия, которые называются Meadowlands и Remote Sensing Terminals, дополнят более крупный и менее мобильный глушитель "Counter Communications System" - модернизированную большую антенну, которая была введена в эксплуатацию в 2020 году.
Новые системы будут размещены по всему миру и иногда будут работать дистанционно, чтобы противодействовать тому, что американские военные чиновники все более резко называют растущей космической угрозой Китая для американских вооруженных сил
Сообщается, что по состоянию на июль Китай имеет на орбите более 1189 спутников, из которых Народно-освободительная армия пользуется более 510 спутниками разведки, наблюдения и рекогносцировки с оптическими, мультиспектральными, радиолокационными и радиочастотными датчиками. Эти спутники позволяют китайцам обнаруживать американские авианосцы, экспедиционные силы и авиационные крылья.
Напомним
Космические силы США собираются развернуть новую наземную систему глушения сигнала, которая должна лишить китайские и российские спутники возможности передавать информацию об американских войсках во время конфликта.