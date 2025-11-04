ukenru
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Financial Times

США будут использовать три вида оружия для дистанционного управления, чтобы глушить китайские и российские спутники

Киев • УНН

Космические силы США готовятся ввести в действие две новые системы оружия, Meadowlands и Remote Sensing Terminals, для временной блокировки спутников Китая и России. Эти системы дополнят существующий глушитель Counter Communications System, предоставляя Пентагону три противокосмические возможности.

США будут использовать три вида оружия для дистанционного управления, чтобы глушить китайские и российские спутники

Космические силы США готовятся ввести в действие два новых вида оружия, предназначенных для временной блокировки китайских и российских разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных спутников. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно новым данным Космических сил США, американская армия готовится ввести в действие два новых вида оружия, предназначенных для временной блокировки китайских и российских разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных спутников, что предоставит Пентагону три противокосмические возможности

- пишет издание.

Отмечается, что новые виды оружия, которые называются Meadowlands и Remote Sensing Terminals, дополнят более крупный и менее мобильный глушитель "Counter Communications System" - модернизированную большую антенну, которая была введена в эксплуатацию в 2020 году.

Новые системы будут размещены по всему миру и иногда будут работать дистанционно, чтобы противодействовать тому, что американские военные чиновники все более резко называют растущей космической угрозой Китая для американских вооруженных сил

- добавляет издание.

Сообщается, что по состоянию на июль Китай имеет на орбите более 1189 спутников, из которых Народно-освободительная армия пользуется более 510 спутниками разведки, наблюдения и рекогносцировки с оптическими, мультиспектральными, радиолокационными и радиочастотными датчиками. Эти спутники позволяют китайцам обнаруживать американские авианосцы, экспедиционные силы и авиационные крылья.

Напомним

Космические силы США собираются развернуть новую наземную систему глушения сигнала, которая должна лишить китайские и российские спутники возможности передавать информацию об американских войсках во время конфликта.

Павел Башинский

Новости МираТехнологии
Техника
Космические силы США
Пентагон
Bloomberg L.P.
Китай
Соединённые Штаты