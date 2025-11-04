США будут использовать три вида оружия для дистанционного управления, чтобы глушить китайские и российские спутники

Космические силы США готовятся ввести в действие два новых вида оружия, предназначенных для временной блокировки китайских и российских разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных спутников. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Согласно новым данным Космических сил США, американская армия готовится ввести в действие два новых вида оружия, предназначенных для временной блокировки китайских и российских разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных спутников, что предоставит Пентагону три противокосмические возможности

Отмечается, что новые виды оружия, которые называются Meadowlands и Remote Sensing Terminals, дополнят более крупный и менее мобильный глушитель "Counter Communications System" - модернизированную большую антенну, которая была введена в эксплуатацию в 2020 году.

Новые системы будут размещены по всему миру и иногда будут работать дистанционно, чтобы противодействовать тому, что американские военные чиновники все более резко называют растущей космической угрозой Китая для американских вооруженных сил