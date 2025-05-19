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Трамп ухвалить розробку протиракетного щита "Golden Dome" за сотні мільярдів найближчими днями - CNN

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Пентагон надав Трампу варіанти розробки "Golden Dome" – системи протиракетного щита. Рішення визначить фінансування космічної оборони на роки, вартість якої може сягнути $500 млрд.

Трамп ухвалить розробку протиракетного щита "Golden Dome" за сотні мільярдів найближчими днями - CNN

 Пентагон подав Білому дому малий, середній та великий варіанти розробки "Golden Dome" ("Золотий купол") - передової системи протиракетного щита, який може захистити країну від ударів далекої дії. Президент Дональд Трамп оголосить про обраний ним варіант та його ціну найближчими днями, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Остаточне рішення Трампа щодо проєкту зрештою визначить шлях фінансування, розробки та впровадження космічної системи протиракетної оборони протягом наступних кількох років.

Який варіант не обере Трамп, він не буде дешевим. 25 мільярдів доларів було виділено в оборонному бюджеті наступного року на систему, але Бюджетне управління Конгресу підрахувало, що США, можливо, доведеться протягом 20 років понад 500 мільярдів доларів, щоб створити життєздатнний "Golden Dome".

Проєкт також стане справжнім проривом для приватних підрядників, оскільки уряд не зможе побудувати його самостійно, а такі компанії, як SpaceX Ілона Маска, претендують на дуже вигідні контракти, пов'язані з цією системою.

Міністерство оборони "розробило проєкт архітектури та плану впровадження системи "Golden Dome", яка захистить американців та нашу батьківщину від широкого спектру глобальних ракетних загроз

- заявив у інтерв’ю CNN головний речник Пентагону та старший радник Шон Парнелл.

Він додав, що міністр оборони та інші керівники міністерства зв’язалися з президентом Трампом, щоб представити варіанти. Вони з нетерпінням чекають оголошення подальших дій найближчими днями.

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Що відомо про проєкт "Golden Dome"

Ключовою частиною плану впровадження буде створення посади керівника програми з прямим підпорядкуванням – також відомого як "Golden Dome Czar" ("Цар Золотого Купола") – який зможе контролювати розробку та розгортання надзвичайно складної системи.

Джерела повідомили, що заступник начальника космічних операцій Космічних сил США генерал Майкл А. Гетлайн, є найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду. Він є чотиризірковим генералом з досвідом закупівель систем протиракетної оборони та нових космічних можливостей.

Однак наразі все ще існує багато невизначеності щодо "Golden Dome" та його кінцевого вигляду. Людина, яка безпосередньо знайома з варіантами, сказала, що система зрештою охоплюватиме близько 100 програм, багато з яких вже існують у Міністерстві оборони або перебувають у розробці.

Єдиним "абсолютно новим" аспектом буде рівень командування, управління та інтеграції архітектури, повідомило джерело.

Існує багато різних варіантів того, як це може виглядати

– сказав високопоставлений чиновник Конгресу, знайомий із запропонованими планами Пентагону.

Доповнення

США планують обговорити з європейськими союзниками скорочення американських військ у Європі. Обговорення відбудуться після саміту НАТО в Гаазі, який заплановано на червень.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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