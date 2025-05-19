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Трамп одобрит разработку противоракетного щита "Golden Dome" за сотни миллиардов в ближайшие дни - CNN

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Пентагон предоставил Трампу варианты разработки "Golden Dome" – системы противоракетного щита. Решение определит финансирование космической обороны на годы, стоимость которой может достигать $500 млрд.

Трамп одобрит разработку противоракетного щита "Golden Dome" за сотни миллиардов в ближайшие дни - CNN

 Пентагон подал Белому дому малый, средний и большой варианты разработки "Golden Dome" ("Золотой купол") - передовой системы противоракетного щита, который может защитить страну от ударов дальнего действия. Президент Дональд Трамп объявит об избранном им варианте и его цене в ближайшие дни, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Окончательное решение Трампа по проекту в конечном итоге определит путь финансирования, разработки и внедрения космической системы противоракетной обороны в течение следующих нескольких лет.

Какой вариант не выберет Трамп, он не будет дешевым. 25 миллиардов долларов было выделено в оборонном бюджете на следующий год на систему, но Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что США, возможно, придется в течение 20 лет более 500 миллиардов долларов, чтобы создать жизнеспособный "Golden Dome".

Проект также станет настоящим прорывом для частных подрядчиков, поскольку правительство не сможет построить его самостоятельно, а такие компании, как SpaceX Илона Маска, претендуют на очень выгодные контракты, связанные с этой системой.

Министерство обороны "разработало проект архитектуры и плана внедрения системы "Golden Dome", которая защитит американцев и нашу родину от широкого спектра глобальных ракетных угроз

- заявил в интервью CNN главный представитель Пентагона и старший советник Шон Парнелл.

Он добавил, что министр обороны и другие руководители министерства связались с президентом Трампом, чтобы представить варианты. Они с нетерпением ждут объявления дальнейших действий в ближайшие дни.

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Что известно о проекте "Golden Dome"

Ключевой частью плана внедрения будет создание должности руководителя программы с прямым подчинением – также известного как "Golden Dome Czar" ("Царь Золотого Купола") – который сможет контролировать разработку и развертывание чрезвычайно сложной системы.

Источники сообщили, что заместитель начальника космических операций Космических сил США генерал Майкл А. Гетлайн, является наиболее вероятным кандидатом на эту должность. Он является четырехзвездочным генералом с опытом закупок систем противоракетной обороны и новых космических возможностей.

Однако пока все еще существует много неопределенности относительно "Golden Dome" и его конечного вида. Человек, непосредственно знакомый с вариантами, сказал, что система в конечном итоге будет охватывать около 100 программ, многие из которых уже существуют в Министерстве обороны или находятся в разработке.

Единственным "абсолютно новым" аспектом будет уровень командования, управления и интеграции архитектуры, сообщил источник.

Существует много разных вариантов того, как это может выглядеть

– сказал высокопоставленный чиновник Конгресса, знакомый с предложенными планами Пентагона.

Дополнение

США планируют обсудить с европейскими союзниками сокращение американских войск в Европе. Обсуждения состоятся после саммита НАТО в Гааге, который запланирован на июнь.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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