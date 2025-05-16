США готуються до переговорів про скорочення американського контингенту в Європі

США розпочнуть обговорення з європейськими союзниками щодо скорочення американських військ у Європі пізніше цього року, заявив у п’ятницю посол США при НАТО Метью Вітакер. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Коментуючи повідомлення про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість виведення військ з Європи, Вітакер сказав: "Жодних рішень поки не ухвалено".

"Але щойно вони будуть, ми проведемо ці розмови у структурі НАТО", - зазначив Вітакер.

"Це точно відбудеться після саміту, десь пізніше цього року ми почнемо ці обговорення... Усі наші союзники готові до цього", - додав він, маючи на увазі саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться в червні.

Виступаючи на конференції з безпеки в Естонії, Вітакер наголосив, що США будуть проводити обговорення будь-яких змін у чисельності військ разом із союзниками, щоб уникнути прогалин у безпеці.

Протягом понад 30 років США прагнули скоротити свою військову присутність у Європі. Президент Трамп просто сказав: досить, це станеться, і станеться зараз. Це буде впорядковано, але ми більше не будемо терпіти зволікання в цьому питанні... Нам просто потрібно пропрацювати практичні наслідки