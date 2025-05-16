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США готуються до переговорів про скорочення американського контингенту в Європі

Київ • УНН

 • 3014 перегляди

США планують обговорити з європейськими союзниками скорочення американських військ у Європі. Обговорення відбудуться після саміту НАТО в Гаазі, який заплановано на червень.

США готуються до переговорів про скорочення американського контингенту в Європі

США розпочнуть обговорення з європейськими союзниками щодо скорочення американських військ у Європі пізніше цього року, заявив у п’ятницю посол США при НАТО Метью Вітакер. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Коментуючи повідомлення про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість виведення військ з Європи, Вітакер сказав: "Жодних рішень поки не ухвалено".

"Але щойно вони будуть, ми проведемо ці розмови у структурі НАТО", - зазначив Вітакер.

"Це точно відбудеться після саміту, десь пізніше цього року ми почнемо ці обговорення... Усі наші союзники готові до цього", - додав він, маючи на увазі саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться в червні.

Виступаючи на конференції з безпеки в Естонії, Вітакер наголосив, що США будуть проводити обговорення будь-яких змін у чисельності військ разом із союзниками, щоб уникнути прогалин у безпеці.

Протягом понад 30 років США прагнули скоротити свою військову присутність у Європі. Президент Трамп просто сказав: досить, це станеться, і станеться зараз. Це буде впорядковано, але ми більше не будемо терпіти зволікання в цьому питанні... Нам просто потрібно пропрацювати практичні наслідки

- сказав Вітакер.

Доповнення

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив союзникам по НАТО в лютому, що "жорстка стратегічна реальність не дозволяє Сполученим Штатам Америки зосереджуватися насамперед на безпеці Європи".

У березні журнал The Atlantic повідомив, що Гегсет і віцепрезидент Джей Ді Ванс скаржилися на європейських союзників у чат-групі. За даними The Atlantic, Гегсет висловив свою "огиду до європейського нахлібництва".

Такі заяви посилили побоювання в Європі щодо прихильності США до НАТО, поряд із погрозами Трампа не захищати членів, які витрачають надто мало на оборону, та його небажанням продовжувати підтримку України у війні проти російського вторгнення.

Вітакер заявив, що США не виводять війська: "Сполучені Штати залишаться в цьому альянсі, і ми будемо чудовим другом і надійним союзником".

Нагадаємо

Євросоюз закликав США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії рф.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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