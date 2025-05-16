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США готовятся к переговорам о сокращении американского контингента в Европе

Киев • УНН

 • 682 просмотра

США планируют обсудить с европейскими союзниками сокращение американских войск в Европе. Обсуждения состоятся после саммита НАТО в Гааге, который запланирован на июнь.

США готовятся к переговорам о сокращении американского контингента в Европе

США начнут обсуждение с европейскими союзниками по сокращению американских войск в Европе позже в этом году, заявил в пятницу посол США при НАТО Мэтью Витакер. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Комментируя сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода войск из Европы, Витакер сказал: "Никаких решений пока не принято".

"Но как только они будут, мы проведем эти разговоры в структуре НАТО", - отметил Витакер.

"Это точно произойдет после саммита, где-то позже в этом году мы начнем эти обсуждения... Все наши союзники готовы к этому", - добавил он, имея в виду саммит НАТО в Гааге, который состоится в июне.

Выступая на конференции по безопасности в Эстонии, Витакер подчеркнул, что США будут проводить обсуждение любых изменений в численности войск вместе с союзниками, чтобы избежать пробелов в безопасности.

На протяжении более 30 лет США стремились сократить свое военное присутствие в Европе. Президент Трамп просто сказал: хватит, это произойдет, и произойдет сейчас. Это будет упорядочено, но мы больше не будем терпеть промедления в этом вопросе... Нам просто нужно проработать практические последствия

- сказал Витакер.

Дополнение

Министр обороны США Пит Гегсет заявил союзникам по НАТО в феврале, что "жесткая стратегическая реальность не позволяет Соединенным Штатам Америки сосредотачиваться прежде всего на безопасности Европы".

В марте журнал The Atlantic сообщил, что Гегсет и вице-президент Джей Ди Ванс жаловались на европейских союзников в чат-группе. По данным The Atlantic, Гегсет выразил свое "отвращение к европейскому иждивенчеству".

Такие заявления усилили опасения в Европе относительно приверженности США к НАТО, наряду с угрозами Трампа не защищать членов, которые тратят слишком мало на оборону, и его нежеланием продолжать поддержку Украины в войне против российского вторжения.

Витакер заявил, что США не выводят войска: "Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем отличным другом и надежным союзником".

Напомним

Евросоюз призвал США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии рф.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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