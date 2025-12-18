Компанія Rocket Lab запустила у космос новий тип супутників, схожих на НЛО, для американської армії

$42.340.15
17:59 • 4544 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 10974 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 16765 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 15300 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 16444 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 23205 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 30447 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 12362 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 23102 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 19921 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 16738 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 13099 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 30430 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 27187 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 58868 перегляди
Компанія Rocket Lab запустила у космос новий тип супутників, схожих на НЛО, для американської армії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Компанія Rocket Lab здійснила запуск ракети Electron з чотирма супутниками DiskSat для Космічних сил США з острова Воллопс. Ці супутники є новим типом космічних апаратів, розроблених Aerospace Corporation, і мають розміри 102 на 2,5 сантиметра.

Компанія Rocket Lab запустила у космос новий тип супутників, схожих на НЛО, для американської армії

Американська космічна компанія Rocket Lab запустила у космос новий тип супутників для Космічних сил США. Про це пише Space.com, передає УНН.

Деталі

Рано вранці в четвер компанія Rocket Lab запустила новий тип супутника для Космічних сил США. Ракета Electron з чотирма супутниками "DiskSat" стартувала з майданчика Rocket Lab на острові Воллопс, штат Вірджинія, у четвер о 12:03 за східним часом (05:03 за Гринвічем)

- йдеться в повідомленні.

Запуск, який Rocket Lab назвала "Не будь таким квадратом", започаткував місію Програми космічних випробувань (STP)-S30 для Командування космічних систем Космічних сил США.

 сSTP-30 буде використовувати перший у світі DiskSat, новий тип космічного апарату, розроблений Aerospace Corporation за фінансової допомоги NASA. Кожен DiskSat має розміри приблизно як кришка люка, а його розміри становлять 40 дюймів завширшки та лише 1 дюйм завтовшки (102 на 2,5 сантиметра).

Така дивна форма може призвести до кращої продуктивності на останньому рубежі для малих супутників, які традиційно використовували квадратний форм-фактор "кубсат".

Нагадаємо

Сенат США у середу затвердив кандидатуру мільярдера-астронавта Джареда Айзекмана на посаду адміністратора NASA при президентові Дональді Трампі, зробивши прихильника місій на Марс та колишнього соратника генерального директора SpaceX Ілона Маска 15-м керівником космічного агентства.

Павло Башинський

Новини СвітуТехнології
Техніка
Космічні сили США
SpaceX
NASA
Дональд Трамп
Ілон Маск