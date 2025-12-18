Компанія Rocket Lab запустила у космос новий тип супутників, схожих на НЛО, для американської армії

Американська космічна компанія Rocket Lab запустила у космос новий тип супутників для Космічних сил США. Про це пише Space.com, передає УНН.

Деталі

Рано вранці в четвер компанія Rocket Lab запустила новий тип супутника для Космічних сил США. Ракета Electron з чотирма супутниками "DiskSat" стартувала з майданчика Rocket Lab на острові Воллопс, штат Вірджинія, у четвер о 12:03 за східним часом (05:03 за Гринвічем) - йдеться в повідомленні.

Запуск, який Rocket Lab назвала "Не будь таким квадратом", започаткував місію Програми космічних випробувань (STP)-S30 для Командування космічних систем Космічних сил США.

сSTP-30 буде використовувати перший у світі DiskSat, новий тип космічного апарату, розроблений Aerospace Corporation за фінансової допомоги NASA. Кожен DiskSat має розміри приблизно як кришка люка, а його розміри становлять 40 дюймів завширшки та лише 1 дюйм завтовшки (102 на 2,5 сантиметра).

Така дивна форма може призвести до кращої продуктивності на останньому рубежі для малих супутників, які традиційно використовували квадратний форм-фактор "кубсат".

