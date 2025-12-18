Компания Rocket Lab запустила в космос новый тип спутников, похожих на НЛО, для американской армии

Американская космическая компания Rocket Lab запустила в космос новый тип спутников для Космических сил США. Об этом пишет Space.com, передает УНН.

Детали

Рано утром в четверг компания Rocket Lab запустила новый тип спутника для Космических сил США. Ракета Electron с четырьмя спутниками "DiskSat" стартовала с площадки Rocket Lab на острове Уоллопс, штат Вирджиния, в четверг в 12:03 по восточному времени (05:03 по Гринвичу) - говорится в сообщении.

Запуск, который Rocket Lab назвала "Не будь таким квадратом", положил начало миссии Программы космических испытаний (STP)-S30 для Командования космических систем Космических сил США.

сSTP-30 будет использовать первый в мире DiskSat, новый тип космического аппарата, разработанный Aerospace Corporation при финансовой помощи NASA. Каждый DiskSat имеет размеры примерно как крышка люка, а его размеры составляют 40 дюймов в ширину и всего 1 дюйм в толщину (102 на 2,5 сантиметра).

Такая странная форма может привести к лучшей производительности на последнем рубеже для малых спутников, которые традиционно использовали квадратный форм-фактор "кубсат".

Напомним

Сенат США в среду утвердил кандидатуру миллиардера-астронавта Джареда Айзекмана на должность администратора NASA при президенте Дональде Трампе, сделав сторонника миссий на Марс и бывшего соратника генерального директора SpaceX Илона Маска 15-м руководителем космического агентства.