17:59 • 4524 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 10952 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 16738 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 15288 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 16435 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 23197 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 30430 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 12361 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 23100 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 19920 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
Компания Rocket Lab запустила в космос новый тип спутников, похожих на НЛО, для американской армии

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Компания Rocket Lab осуществила запуск ракеты Electron с четырьмя спутниками DiskSat для Космических сил США с острова Уоллопс. Эти спутники являются новым типом космических аппаратов, разработанных Aerospace Corporation, и имеют размеры 102 на 2,5 сантиметра.

Компания Rocket Lab запустила в космос новый тип спутников, похожих на НЛО, для американской армии

Американская космическая компания Rocket Lab запустила в космос новый тип спутников для Космических сил США. Об этом пишет Space.com, передает УНН.

Детали

Рано утром в четверг компания Rocket Lab запустила новый тип спутника для Космических сил США. Ракета Electron с четырьмя спутниками "DiskSat" стартовала с площадки Rocket Lab на острове Уоллопс, штат Вирджиния, в четверг в 12:03 по восточному времени (05:03 по Гринвичу)

- говорится в сообщении.

Запуск, который Rocket Lab назвала "Не будь таким квадратом", положил начало миссии Программы космических испытаний (STP)-S30 для Командования космических систем Космических сил США.

 сSTP-30 будет использовать первый в мире DiskSat, новый тип космического аппарата, разработанный Aerospace Corporation при финансовой помощи NASA. Каждый DiskSat имеет размеры примерно как крышка люка, а его размеры составляют 40 дюймов в ширину и всего 1 дюйм в толщину (102 на 2,5 сантиметра).

Такая странная форма может привести к лучшей производительности на последнем рубеже для малых спутников, которые традиционно использовали квадратный форм-фактор "кубсат".

Напомним

Сенат США в среду утвердил кандидатуру миллиардера-астронавта Джареда Айзекмана на должность администратора NASA при президенте Дональде Трампе, сделав сторонника миссий на Марс и бывшего соратника генерального директора SpaceX Илона Маска 15-м руководителем космического агентства.

Павел Башинский

Новости МираТехнологии
Техника
Космические силы США
SpaceX
НАСА
Дональд Трамп
Илон Маск