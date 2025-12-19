$42.340.00
SpaceX втратила зв'язок зі супутником Starlink через аномалію

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Один із супутників Starlink компанії SpaceX зазнав аномалії в космосі, створивши невелику кількість уламків та перервавши зв'язок на висоті 418 км. Супутник практично неушкоджений, обертається та увійде в атмосферу Землі, де повністю зруйнується протягом кількох тижнів.

SpaceX втратила зв'язок зі супутником Starlink через аномалію

Компанія Starlink від SpaceX повідомила, що в середу один з її супутників зазнав аномалії в космосі, яка створила "невелику кількість" уламків та перервала зв'язок з космічним апаратом на висоті 418 км, що є рідкісною кінетичною аварією на орбіті для гіганта супутникового інтернету, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Супутник практично неушкоджений, він обертається і увійде в атмосферу Землі і повністю зруйнується протягом декількох тижнів", - ідеться в публікації Starlink у X.

Компанія заявила, що супутник, один з майже 10 000 у космосі для її мережі широкосмугового інтернету, зазнав різкого падіння на чотири кілометри, що свідчить про якийсь вибух на борту, пише видання.

Вона співпрацювала з Космічними силами США та NASA для моніторингу уламків, кількість яких SpaceX не повідомила у своїй заяві.

Компанія LeoLabs, що займається космічним спостереженням, заявила, що виявила "десятки" ймовірних фрагментів уламків під час аварії, і що додаткові фрагменти можуть бути виявлені під час подальшого аналізу події.

LeoLabs додала, що швидке падіння висоти, імовірно, свідчить про те, що аварія була спричинена внутрішньою проблемою, а не зіткненням з іншим об'єктом у космосі.

Як пише видання, оскільки супутник Starlink все ще залишається відносно неушкодженим після скидання відносно невеликої кількості уламків, подія здавалася меншою за масштабом, ніж інші орбітальні аварії, такі як розпад супутника Intelsat, який створив понад 700 фрагментів, або розпад корпусу китайської ракети минулого року.

Кількість космічних апаратів на орбіті Землі різко зросла в останні роки, на тлі того, як компанії та країни змагаються в розгортанні десятків тисяч супутників для інтернет-сузір'їв та інших космічних послуг, таких як зв'язок та зображення Землі.

Ракета Ariane 6 успішно стартувала на орбіту з двома супутниками Galileo17.12.25, 09:37 • 5133 перегляди

Багато посадовців у сфері космічної політики та керівників галузі по всьому світу виступають за чіткіші міжнародні правила руху на орбіті, щоб краще координувати маневри ухилення від супутників та їх розгортання між космічними країнами, зокрема США та Китаєм.

Минулого тижня віцепрезидент SpaceX з інженерії Starlink Майкл Ніколлс заявив у X, що космічний апарат нещодавно запущеної китайської місії наблизився до супутника Starlink на відстань 200 метрів, що є небезпечно близьким зближенням, якого оператори супутників часто намагаються уникнути.

"Наскільки нам відомо, жодної координації чи усунення конфліктів з існуючими супутниками, що працюють у космосі, не проводилося, - сказав Ніколлс. - Більшість ризиків роботи в космосі пов’язана з відсутністю координації між операторами супутників - це потрібно змінити".

Юлія Шрамко

