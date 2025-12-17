Ракета Ariane 6 успішно стартувала на орбіту з двома супутниками Galileo

$42.180.06
49.670.01
ukenru
07:35 • 394 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
16 грудня, 17:02 • 16630 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 36358 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 31019 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 33833 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 29997 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 27792 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28514 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 25117 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 30158 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
91%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці16 грудня, 22:03 • 10420 перегляди
Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому 17 грудня, 00:46 • 10260 перегляди
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ02:29 • 11551 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях02:53 • 17594 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа04:37 • 10966 перегляди
Публікації
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 1426 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 27144 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 41198 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 43612 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 83456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Фрідріх Мерц
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Венесуела
Франція
Реклама
УНН Lite
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 2282 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 48056 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 65581 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 65265 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 68750 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Шахед-136

Ракета Ariane 6 успішно стартувала на орбіту з двома супутниками Galileo

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Ракета Ariane 6 успішно стартувала з двома супутниками SAT 33 та SAT 34 у межах 14-го запуску програми Galileo. Супутники приєднаються до європейського навігаційного супутникового сузір'я, досягнувши операційної орбіти на висоті 23 222 км.

Ракета Ariane 6 успішно стартувала на орбіту з двома супутниками Galileo

Ракета Ariane 6 успішно стартувала на орбіту з двома супутниками SAT 33 та SAT 34 з 14-м запуском у межах програми Galileo, щоб приєднатися до європейського навігаційного супутникового сузір'я, повідомила компанія-розробник ракети-носія Arianespace у середу, пише УНН.

Деталі

Ракета Ariane 6 успішно розпочала місію VA266, виводячи на орбіту супутники Galileo SAT 33 та SAT 34 з європейського космопорту у Французькій Гвіані у середу.

Це 14-й запуск у межах програми Galileo. Супутники SAT 33 та SAT 34 будуть виведені на середню навколоземну орбіту.

"Ще два супутники Galileo вийдуть на середню навколоземну орбіту, щоб приєднатися до європейського супутникового сузір'я навігаційних служб", - вказали в Європейському космічному агентства (ESA).

Очікується, що роз'єднання космічних апаратів відбудеться через 3 години 55 хвилин після запуску, який за планом був о 7:01 за Києвом. Потім обидва супутники поступово досягнуть своєї операційної орбіти на висоті 23 222 км.

"Galileo забезпечує найкращу в своєму класі продуктивність для точності позиціонування в режимі реального часу по всьому світу, аж до метрів. Він також пропонує інноваційні можливості для професійних користувачів, такі як автентифікація сигналів та високоточні послуги, а також додаткові спеціалізовані державні послуги", - зазначили в Arianespace.

Європі потрібно більше інвестувати в космос для незалежності від США - гендиректор ESA28.04.25, 09:59 • 5431 перегляд

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Європейське космічне агентство