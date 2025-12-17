Ракета Ariane 6 успішно стартувала на орбіту з двома супутниками Galileo
Київ • УНН
Ракета Ariane 6 успішно стартувала з двома супутниками SAT 33 та SAT 34 у межах 14-го запуску програми Galileo. Супутники приєднаються до європейського навігаційного супутникового сузір'я, досягнувши операційної орбіти на висоті 23 222 км.
Ракета Ariane 6 успішно стартувала на орбіту з двома супутниками SAT 33 та SAT 34 з 14-м запуском у межах програми Galileo, щоб приєднатися до європейського навігаційного супутникового сузір'я, повідомила компанія-розробник ракети-носія Arianespace у середу, пише УНН.
Деталі
Ракета Ariane 6 успішно розпочала місію VA266, виводячи на орбіту супутники Galileo SAT 33 та SAT 34 з європейського космопорту у Французькій Гвіані у середу.
Це 14-й запуск у межах програми Galileo. Супутники SAT 33 та SAT 34 будуть виведені на середню навколоземну орбіту.
"Ще два супутники Galileo вийдуть на середню навколоземну орбіту, щоб приєднатися до європейського супутникового сузір'я навігаційних служб", - вказали в Європейському космічному агентства (ESA).
Очікується, що роз'єднання космічних апаратів відбудеться через 3 години 55 хвилин після запуску, який за планом був о 7:01 за Києвом. Потім обидва супутники поступово досягнуть своєї операційної орбіти на висоті 23 222 км.
"Galileo забезпечує найкращу в своєму класі продуктивність для точності позиціонування в режимі реального часу по всьому світу, аж до метрів. Він також пропонує інноваційні можливості для професійних користувачів, такі як автентифікація сигналів та високоточні послуги, а також додаткові спеціалізовані державні послуги", - зазначили в Arianespace.
