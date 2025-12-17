Ракета Ariane 6 успешно стартовала на орбиту с двумя спутниками Galileo
Киев • УНН
Ракета Ariane 6 успешно стартовала на орбиту с двумя спутниками SAT 33 и SAT 34 в рамках 14-го запуска программы Galileo, чтобы присоединиться к европейской навигационной спутниковой группировке, сообщила компания-разработчик ракеты-носителя Arianespace в среду, пишет УНН.
Детали
Ракета Ariane 6 успешно начала миссию VA266, выводя на орбиту спутники Galileo SAT 33 и SAT 34 с европейского космодрома во Французской Гвиане в среду.
Это 14-й запуск в рамках программы Galileo. Спутники SAT 33 и SAT 34 будут выведены на среднюю околоземную орбиту.
"Еще два спутника Galileo выйдут на среднюю околоземную орбиту, чтобы присоединиться к европейской спутниковой группировке навигационных служб", - указали в Европейском космическом агентстве (ESA).
Ожидается, что расстыковка космических аппаратов произойдет через 3 часа 55 минут после запуска, который по плану был в 7:01 по Киеву. Затем оба спутника постепенно достигнут своей операционной орбиты на высоте 23 222 км.
"Galileo обеспечивает лучшую в своем классе производительность для точности позиционирования в режиме реального времени по всему миру, вплоть до метров. Он также предлагает инновационные возможности для профессиональных пользователей, такие как аутентификация сигналов и высокоточные услуги, а также дополнительные специализированные государственные услуги", - отметили в Arianespace.
