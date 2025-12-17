$42.180.06
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
16 декабря, 17:02 • 17695 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 37493 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 32147 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 34700 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 30331 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 28004 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28624 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 25193 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 30270 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
публикации
Эксклюзивы
15 декабря, 13:38 • 83954 просмотра
Ракета Ariane 6 успешно стартовала на орбиту с двумя спутниками Galileo

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Ракета Ariane 6 успешно стартовала с двумя спутниками SAT 33 и SAT 34 в рамках 14-го запуска программы Galileo. Спутники присоединятся к европейскому навигационному спутниковому созвездию, достигнув операционной орбиты на высоте 23 222 км.

Ракета Ariane 6 успешно стартовала на орбиту с двумя спутниками Galileo

Ракета Ariane 6 успешно стартовала на орбиту с двумя спутниками SAT 33 и SAT 34 в рамках 14-го запуска программы Galileo, чтобы присоединиться к европейской навигационной спутниковой группировке, сообщила компания-разработчик ракеты-носителя Arianespace в среду, пишет УНН.

Детали

Ракета Ariane 6 успешно начала миссию VA266, выводя на орбиту спутники Galileo SAT 33 и SAT 34 с европейского космодрома во Французской Гвиане в среду.

Это 14-й запуск в рамках программы Galileo. Спутники SAT 33 и SAT 34 будут выведены на среднюю околоземную орбиту.

"Еще два спутника Galileo выйдут на среднюю околоземную орбиту, чтобы присоединиться к европейской спутниковой группировке навигационных служб", - указали в Европейском космическом агентстве (ESA).

Ожидается, что расстыковка космических аппаратов произойдет через 3 часа 55 минут после запуска, который по плану был в 7:01 по Киеву. Затем оба спутника постепенно достигнут своей операционной орбиты на высоте 23 222 км.

"Galileo обеспечивает лучшую в своем классе производительность для точности позиционирования в режиме реального времени по всему миру, вплоть до метров. Он также предлагает инновационные возможности для профессиональных пользователей, такие как аутентификация сигналов и высокоточные услуги, а также дополнительные специализированные государственные услуги", - отметили в Arianespace.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника
Европейское космическое агентство