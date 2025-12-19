SpaceX потеряла связь со спутником Starlink из-за аномалии

Компания Starlink от SpaceX сообщила, что в среду один из ее спутников испытал аномалию в космосе, которая создала "небольшое количество" обломков и прервала связь с космическим аппаратом на высоте 418 км, что является редкой кинетической аварией на орбите для гиганта спутникового интернета, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Спутник практически неповрежден, он вращается и войдет в атмосферу Земли и полностью разрушится в течение нескольких недель", - говорится в публикации Starlink в X.

Компания заявила, что спутник, один из почти 10 000 в космосе для ее сети широкополосного интернета, испытал резкое падение на четыре километра, что свидетельствует о каком-то взрыве на борту, пишет издание.

Она сотрудничала с Космическими силами США и NASA для мониторинга обломков, количество которых SpaceX не сообщила в своем заявлении.

Компания LeoLabs, занимающаяся космическим наблюдением, заявила, что обнаружила "десятки" вероятных фрагментов обломков во время аварии, и что дополнительные фрагменты могут быть обнаружены во время дальнейшего анализа события.

LeoLabs добавила, что быстрое падение высоты, вероятно, свидетельствует о том, что авария была вызвана внутренней проблемой, а не столкновением с другим объектом в космосе.

Как пишет издание, поскольку спутник Starlink все еще остается относительно неповрежденным после сброса относительно небольшого количества обломков, событие казалось меньшим по масштабу, чем другие орбитальные аварии, такие как распад спутника Intelsat, который создал более 700 фрагментов, или распад корпуса китайской ракеты в прошлом году.

Количество космических аппаратов на орбите Земли резко возросло в последние годы на фоне того, как компании и страны соревнуются в развертывании десятков тысяч спутников для интернет-созвездий и других космических услуг, таких как связь и изображения Земли.

Многие должностные лица в сфере космической политики и руководители отрасли по всему миру выступают за более четкие международные правила движения на орбите, чтобы лучше координировать маневры уклонения от спутников и их развертывание между космическими странами, в частности США и Китаем.

На прошлой неделе вице-президент SpaceX по инженерии Starlink Майкл Николлс заявил в X, что космический аппарат недавно запущенной китайской миссии приблизился к спутнику Starlink на расстояние 200 метров, что является опасно близким сближением, которого операторы спутников часто стараются избежать.

"Насколько нам известно, никакой координации или устранения конфликтов с существующими спутниками, работающими в космосе, не проводилось, - сказал Николлс. - Большинство рисков работы в космосе связано с отсутствием координации между операторами спутников - это нужно изменить".