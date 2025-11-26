$42.400.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У США заявили, що Пекін намагається створити новий світовий порядок разом із росією та КНДР

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 824 перегляди

США заявляють, що Сі Цзіньпін намагається збудувати альтернативний світовий порядок, спираючись на союзників серед антидемократичних держав, таких як росія та Північна Корея. Комісія з економічних і безпекових питань США–Китай опублікувала щорічний звіт з десятками рекомендацій.

У США заявили, що Пекін намагається створити новий світовий порядок разом із росією та КНДР

Сі Цзіньпін намагається "збудувати альтернативний світовий порядок", у центрі якого стоятиме Пекін, спираючись на союзників серед антидемократичних держав, таких як росія та Північна Корея. Про це йдеться в останньому звіті Комісії з економічних і безпекових питань США–Китай. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання така мережа партнерів - хай навіть і жорстка за своєю природою - ускладнює розрахунки Вашингтона та інших західних столиць.

Пекін розраховує на довгострокову стратегію, що охоплює різні сектори, галузі та кордони.

Комісія цього місяця опублікувала свій щорічний звіт. Це масштабний документ - понад 700 сторінок із десятками рекомендацій, серед яких:

  • Дослідження підтримки Китаєм російської воєнної машини - економічної, технологічної, а також у сфері розвідки й кібероперацій - і широке поширення отриманих результатів.

    Від початку вторгнення росії в Україну у 2022 році Китай, росія, Іран і Північна Корея швидко поглибили співпрацю. Колапс росії суттєво змінив би глобальний баланс сил, послабивши вплив Китаю та його стратегічну позицію

    - зазначається в дослідженні.
    • Збільшення фінансування Космічних сил США, щоб «забезпечити перевагу в космосі» над китайським арсеналом протисупутникових засобів, а також покращення військових симуляцій та тренувань.

      Якщо ми погоджуємося, що космос - це простір бойових дій, то маємо створити інфраструктуру, яка дозволить нашим військовим діяти там

      - сказав Axios член комісії Майкл Куйкен.

      Головнокомандувач Космічних сил генерал Ченс Сальцман у вересні заявив, що хоче вивести на орбіту "агресорські" супутники для імітації дій противника під час тренувань.

      • Оцінка здатності США реагувати на «сіру» агресію, особливо в районі Тайваню, а також посилення підтримки Філіппін, які стикаються з переслідуваннями на морі та в кіберпросторі.

        Народно-визвольна армія Китаю лише у 2024 році зайшла в зону ППО Тайваню 3 075 разів, зазначає комісія.

        Пекін намагається знайти привід, щоб нарощувати агресію проти Тайваню

        - сказав у жовтні посол Тайваню Александр Юй в коментарі Axios.

        Китай попередив, що "придушить" будь-які іноземні спроби втрутитися у справи Тайваню26.11.25, 11:56 • 1966 переглядiв

        У серпні корабель Берегової охорони Китаю та есмінець ВМС КНР зіткнулися між собою, переслідуючи інші судна. Відео, поширене Манілою, стало вірусним.

        Керівництво Комуністичної партії Китаю вже давно вважає, що перебуває в боротьбі - зокрема зі Сполученими Штатами, а загалом із Заходом. Останніми роками вони, схоже, впевнені, що їхня позиція в цьому суперництві стає сильнішою

        - сказав Axios член комісії Аарон Фрідберг.

        Нагадаємо

        Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть провести до чотирьох зустрічей наступного року. Це допоможе зберегти стабільність торговельного перемир'я між двома країнами.

        Ольга Розгон

