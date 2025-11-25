Трамп і Сі можуть зустрітися чотири рази наступного року – Бессент

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 266 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 3990 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 8008 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 7980 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 8430 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 10888 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 11605 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 21416 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13110 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11342 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.8м/с
83%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт25 листопада, 07:26 • 31782 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto25 листопада, 07:40 • 34719 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір25 листопада, 07:50 • 37943 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01 • 51895 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 43805 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 21417 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 31780 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 83891 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 112460 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 101965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 4794 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 43923 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 66442 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 67493 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 74684 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Фільм

Трамп і Сі можуть зустрітися чотири рази наступного року – Бессент

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть провести до чотирьох зустрічей наступного року. Це допоможе зберегти стабільність торговельного перемир'я між двома країнами.

Трамп і Сі можуть зустрітися чотири рази наступного року – Бессент
Фото: Associated Press

Наступного року президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін можуть провести до чотирьох зустрічей, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі CNBC. Це, за його словами, допоможе зберегти стабільність торговельного перемир’я між двома країнами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Що мене дуже влаштовує, так це стосунки між лідерами. Ми завжди будемо суперниками. Це природно. Але чи є щось, що ми можемо зробити разом? Так 

– сказав Бессент.

За його словами, потенційні зустрічі включають участь Трампа в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені у листопаді 2026 року, державний візит до Пекіна у квітні, а також два прийоми Сі Цзіньпіна у США – у Вашингтоні та на курорті Дорал під час зустрічі "Великої двадцятки".

Китай сподівається, що сторони якомога швидше досягнуть міцної мирної угоди: Сі обговорив із Трампом війну в Україні24.11.25, 17:39 • 5258 переглядiв

Якщо протягом року відбудеться чотири зустрічі, я думаю, що це надає відносинам великої стабільності, а стабільність корисна для американського народу та корисна для світової економіки 

– додав Бессент.

Він також підкреслив, що Китай "діє за графіком" щодо зобов’язання збільшити закупівлі американської сої до щонайменше 87,5 мільйона метричних тонн протягом наступних трьох з половиною років, а позиція США щодо Тайваню залишається незмінною.

Бессент зазначив, що лідери домовилися співпрацювати для припинення війни росії проти України та зменшення торговельної напруженості між країнами.

Трамп заявив, що відвідає Китай у квітні24.11.25, 20:14 • 4014 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Скотт Бессент
Bloomberg
Вашингтон
Пекін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна