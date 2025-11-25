Трамп и Си могут встретиться четыре раза в следующем году – Бессент

Фото: Associated Press

В следующем году президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире CNBC. Это, по его словам, поможет сохранить стабильность торгового перемирия между двумя странами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Что меня очень устраивает, так это отношения между лидерами. Мы всегда будем соперниками. Это естественно. Но есть ли что-то, что мы можем сделать вместе? Да – сказал Бессент.

По его словам, потенциальные встречи включают участие Трампа в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне в ноябре 2026 года, государственный визит в Пекин в апреле, а также два приема Си Цзиньпина в США – в Вашингтоне и на курорте Дорал во время встречи "Большой двадцатки".

Китай надеется, что стороны как можно скорее достигнут прочного мирного соглашения: Си обсудил с Трампом войну в Украине

Если в течение года произойдет четыре встречи, я думаю, что это придает отношениям большую стабильность, а стабильность полезна для американского народа и полезна для мировой экономики – добавил Бессент.

Он также подчеркнул, что Китай "действует по графику" в отношении обязательства увеличить закупки американской сои до как минимум 87,5 миллиона метрических тонн в течение следующих трех с половиной лет, а позиция США по Тайваню остается неизменной.

Бессент отметил, что лидеры договорились сотрудничать для прекращения войны России против Украины и уменьшения торговой напряженности между странами.

Трамп заявил, что посетит Китай в апреле