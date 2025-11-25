Трамп и Си могут встретиться четыре раза в следующем году – Бессент

$42.370.10
ukenru
15:19 • 3076 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 6620 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 6832 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 7354 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 10509 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 11449 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 20892 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13050 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11291 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 10048 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 20891 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 31327 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 83493 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 112035 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 101600 просмотра
Реклама
Реклама
Трамп и Си могут встретиться четыре раза в следующем году – Бессент

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в следующем году. Это поможет сохранить стабильность торгового перемирия между двумя странами.

Трамп и Си могут встретиться четыре раза в следующем году – Бессент
Фото: Associated Press

В следующем году президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире CNBC. Это, по его словам, поможет сохранить стабильность торгового перемирия между двумя странами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Что меня очень устраивает, так это отношения между лидерами. Мы всегда будем соперниками. Это естественно. Но есть ли что-то, что мы можем сделать вместе? Да 

– сказал Бессент.

По его словам, потенциальные встречи включают участие Трампа в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне в ноябре 2026 года, государственный визит в Пекин в апреле, а также два приема Си Цзиньпина в США – в Вашингтоне и на курорте Дорал во время встречи "Большой двадцатки".

Китай надеется, что стороны как можно скорее достигнут прочного мирного соглашения: Си обсудил с Трампом войну в Украине24.11.25, 17:39 • 5250 просмотров

Если в течение года произойдет четыре встречи, я думаю, что это придает отношениям большую стабильность, а стабильность полезна для американского народа и полезна для мировой экономики 

– добавил Бессент.

Он также подчеркнул, что Китай "действует по графику" в отношении обязательства увеличить закупки американской сои до как минимум 87,5 миллиона метрических тонн в течение следующих трех с половиной лет, а позиция США по Тайваню остается неизменной.

Бессент отметил, что лидеры договорились сотрудничать для прекращения войны России против Украины и уменьшения торговой напряженности между странами.

Трамп заявил, что посетит Китай в апреле24.11.25, 20:14 • 4010 просмотров

Степан Гафтко

