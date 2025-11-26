В США заявили, что Пекин пытается создать новый мировой порядок вместе с россией и КНДР

Си Цзиньпин пытается "построить альтернативный мировой порядок", в центре которого будет Пекин, опираясь на союзников среди антидемократических государств, таких как россия и Северная Корея. Об этом говорится в последнем отчете Комиссии по экономическим вопросам и вопросам безопасности США–Китай. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Как отмечает издание, такая сеть партнеров — пусть даже и жесткая по своей природе — усложняет расчеты Вашингтона и других западных столиц.

Пекин рассчитывает на долгосрочную стратегию, охватывающую различные секторы, отрасли и границы.

Комиссия в этом месяце опубликовала свой ежегодный отчет. Это масштабный документ — более 700 страниц с десятками рекомендаций, среди которых:

С начала вторжения россии в Украину в 2022 году Китай, Россия, Иран и Северная Корея быстро углубили сотрудничество. Коллапс России существенно изменил бы глобальный баланс сил, ослабив влияние Китая и его стратегическую позицию

Если мы согласны, что космос — это пространство боевых действий, то должны создать инфраструктуру, которая позволит нашим военным действовать там

Главнокомандующий Космическими силами генерал Ченс Сальцман в сентябре заявил, что хочет вывести на орбиту "агрессорские" спутники для имитации действий противника во время тренировок.

Народно-освободительная армия Китая только в 2024 году зашла в зону ПВО Тайваня 3 075 раз, отмечает комиссия.

Китай предупредил, что «подавит» любые иностранные попытки вмешаться в дела Тайваня

В августе корабль Береговой охраны Китая и эсминец ВМС КНР столкнулись между собой, преследуя другие суда. Видео, распространенное Манилой, стало вирусным.

Руководство Коммунистической партии Китая уже давно считает, что находится в борьбе — в частности с Соединенными Штатами, а в целом с Западом. В последние годы они, похоже, уверены, что их позиция в этом соперничестве становится сильнее