В США заявили, что Пекин пытается создать новый мировой порядок вместе с россией и КНДР

Киев • УНН

 • 40 просмотра

США заявляют, что Си Цзиньпин пытается построить альтернативный мировой порядок, опираясь на союзников среди антидемократических государств, таких как россия и Северная Корея. Комиссия по экономическим вопросам и вопросам безопасности США–Китай опубликовала ежегодный отчет с десятками рекомендаций.

В США заявили, что Пекин пытается создать новый мировой порядок вместе с россией и КНДР

Си Цзиньпин пытается "построить альтернативный мировой порядок", в центре которого будет Пекин, опираясь на союзников среди антидемократических государств, таких как россия и Северная Корея. Об этом говорится в последнем отчете Комиссии по экономическим вопросам и вопросам безопасности США–Китай. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Подробности

Как отмечает издание, такая сеть партнеров — пусть даже и жесткая по своей природе — усложняет расчеты Вашингтона и других западных столиц.

Пекин рассчитывает на долгосрочную стратегию, охватывающую различные секторы, отрасли и границы.

Комиссия в этом месяце опубликовала свой ежегодный отчет. Это масштабный документ — более 700 страниц с десятками рекомендаций, среди которых:

  • Исследование поддержки Китаем российской военной машины — экономической, технологической, а также в сфере разведки и киберопераций — и широкое распространение полученных результатов.

    С начала вторжения россии в Украину в 2022 году Китай, Россия, Иран и Северная Корея быстро углубили сотрудничество. Коллапс России существенно изменил бы глобальный баланс сил, ослабив влияние Китая и его стратегическую позицию

    - отмечается в исследовании.
    • Увеличение финансирования Космических сил США, чтобы «обеспечить превосходство в космосе» над китайским арсеналом противоспутниковых средств, а также улучшение военных симуляций и тренировок.

      Если мы согласны, что космос — это пространство боевых действий, то должны создать инфраструктуру, которая позволит нашим военным действовать там

      - сказал Axios член комиссии Майкл Куйкен.

      Главнокомандующий Космическими силами генерал Ченс Сальцман в сентябре заявил, что хочет вывести на орбиту "агрессорские" спутники для имитации действий противника во время тренировок.

      • Оценка способности США реагировать на «серую» агрессию, особенно в районе Тайваня, а также усиление поддержки Филиппин, которые сталкиваются с преследованиями на море и в киберпространстве.

        Народно-освободительная армия Китая только в 2024 году зашла в зону ПВО Тайваня 3 075 раз, отмечает комиссия.

        Пекин пытается найти повод, чтобы наращивать агрессию против Тайваня

        - сказал в октябре посол Тайваня Александр Юй в комментарии Axios.

        Китай предупредил, что «подавит» любые иностранные попытки вмешаться в дела Тайваня26.11.25, 11:56 • 1830 просмотров

        В августе корабль Береговой охраны Китая и эсминец ВМС КНР столкнулись между собой, преследуя другие суда. Видео, распространенное Манилой, стало вирусным.

        Руководство Коммунистической партии Китая уже давно считает, что находится в борьбе — в частности с Соединенными Штатами, а в целом с Западом. В последние годы они, похоже, уверены, что их позиция в этом соперничестве становится сильнее

        - сказал Axios член комиссии Аарон Фридберг.

        Напомним

        Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в следующем году. Это поможет сохранить стабильность торгового перемирия между двумя странами.

        Ольга Розгон

