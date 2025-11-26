В США заявили, что Пекин пытается создать новый мировой порядок вместе с россией и КНДР
США заявляют, что Си Цзиньпин пытается построить альтернативный мировой порядок, опираясь на союзников среди антидемократических государств, таких как россия и Северная Корея. Комиссия по экономическим вопросам и вопросам безопасности США–Китай опубликовала ежегодный отчет с десятками рекомендаций.
Подробности
Как отмечает издание, такая сеть партнеров — пусть даже и жесткая по своей природе — усложняет расчеты Вашингтона и других западных столиц.
Пекин рассчитывает на долгосрочную стратегию, охватывающую различные секторы, отрасли и границы.
Комиссия в этом месяце опубликовала свой ежегодный отчет. Это масштабный документ — более 700 страниц с десятками рекомендаций, среди которых:
- Исследование поддержки Китаем российской военной машины — экономической, технологической, а также в сфере разведки и киберопераций — и широкое распространение полученных результатов.
С начала вторжения россии в Украину в 2022 году Китай, Россия, Иран и Северная Корея быстро углубили сотрудничество. Коллапс России существенно изменил бы глобальный баланс сил, ослабив влияние Китая и его стратегическую позицию
- Увеличение финансирования Космических сил США, чтобы «обеспечить превосходство в космосе» над китайским арсеналом противоспутниковых средств, а также улучшение военных симуляций и тренировок.
Если мы согласны, что космос — это пространство боевых действий, то должны создать инфраструктуру, которая позволит нашим военным действовать там
Главнокомандующий Космическими силами генерал Ченс Сальцман в сентябре заявил, что хочет вывести на орбиту "агрессорские" спутники для имитации действий противника во время тренировок.
- Оценка способности США реагировать на «серую» агрессию, особенно в районе Тайваня, а также усиление поддержки Филиппин, которые сталкиваются с преследованиями на море и в киберпространстве.
Народно-освободительная армия Китая только в 2024 году зашла в зону ПВО Тайваня 3 075 раз, отмечает комиссия.
Пекин пытается найти повод, чтобы наращивать агрессию против Тайваня
В августе корабль Береговой охраны Китая и эсминец ВМС КНР столкнулись между собой, преследуя другие суда. Видео, распространенное Манилой, стало вирусным.
Руководство Коммунистической партии Китая уже давно считает, что находится в борьбе — в частности с Соединенными Штатами, а в целом с Западом. В последние годы они, похоже, уверены, что их позиция в этом соперничестве становится сильнее
