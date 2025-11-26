Китай предупредил, что «подавит» любые иностранные попытки вмешаться в дела Тайваня

В среду Китай предупредил, что "подавит" любые попытки иностранных государств вмешаться в дела Тайваня после того, как Япония объявила о планах развертывания ракет на острове вблизи демократически управляемого Тайваня. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

"У нас есть твердая воля, сильная решимость и сильная способность защищать наш национальный суверенитет и территориальную целостность", – заявил на очередной пресс-конференции Пэн Цинген, представитель Управления по делам Тайваня Китая, отвечая на вопрос о запланированном развертывании.

"Мы подавим любое иностранное вмешательство".

Как отмечает издание, Пекин рассматривает Тайвань как свою территорию и не исключает применения силы для установления над ним контроля. Правительство острова отвергает претензии Пекина на суверенитет и говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

"Развертывание Японией наступательного оружия в районах, прилегающих к китайскому региону Тайвань, является чрезвычайно опасным, намеренно создает региональную напряженность и провоцирует военное противостояние", – сказал Пэн.

Напомним

Япония продолжает размещение ракет средней дальности на острове Йонагуни, находящемся в 110 км от Тайваня. Это является частью усиления оборонного потенциала страны на фоне роста напряженности в регионе.