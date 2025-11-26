Китай попередив, що "придушить" будь-які іноземні спроби втрутитися у справи Тайваню

$42.400.03
Ексклюзив
09:34 • 1534 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 10785 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 7256 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 8246 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 17630 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 13334 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 12786 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 23536 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40028 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 30481 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
Слідом за бензином: в рф виник гострий дефіцит автогазу - "ОТПОР"26 листопада, 00:29 • 3526 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"26 листопада, 01:00 • 22610 перегляди
Ердоган пропонує поновити прямі переговори між Україною та рф у Стамбулі26 листопада, 02:02 • 5856 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT26 листопада, 02:31 • 18280 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД26 листопада, 03:33 • 17264 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto08:59 • 10766 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 17615 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 42210 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 51099 перегляди
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 101306 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 22122 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 56892 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 74876 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 75455 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 82343 перегляди
Китай попередив, що "придушить" будь-які іноземні спроби втрутитися у справи Тайваню

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Китай попередив, що придушить будь-які спроби втручання іноземних держав у справи Тайваню після оголошення Японії про розгортання ракет на острові поблизу Тайваню. Пекін розглядає Тайвань як свою територію та не виключає застосування сили для встановлення контролю.

Китай попередив, що "придушить" будь-які іноземні спроби втрутитися у справи Тайваню

У середу Китай попередив, що "придушить" будь-які спроби іноземних держав втрутитися у справи Тайваню після того, як Японія оголосила про плани розгортання ракет на острові поблизу демократично керованого Тайваню. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"У нас є тверда воля, сильна рішучість і сильна здатність захищати наш національний суверенітет і територіальну цілісність", – заявив на черговій прес-конференції Пен Цінґен, речник Управління у справах Тайваню Китаю, відповідаючи на запитання щодо заплановане розгортання.

"Ми придушимо будь-яке іноземне втручання".

Як зазначає видання Пекін розглядає Тайвань як свою територію та не виключає застосування сили для встановлення над ним контролю. Уряд острова відкидає претензії Пекіна на суверенітет і каже, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.

"Розгортання Японією наступальної зброї в районах, що прилягають до китайського регіону Тайвань, є надзвичайно небезпечним, навмисно створює регіональну напруженість та провокує військове протистояння", – сказав Пен.

Нагадаємо

Японія продовжує розміщення ракет середньої дальності на острові Йонагуні, що знаходиться за 110 км від Тайваню. Це є частиною посилення оборонного потенціалу країни на тлі зростання напруженості в регіоні.

Ольга Розгон

Новини Світу
Reuters
Тайвань
Китай
Японія