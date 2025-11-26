Китай попередив, що "придушить" будь-які іноземні спроби втрутитися у справи Тайваню

У середу Китай попередив, що "придушить" будь-які спроби іноземних держав втрутитися у справи Тайваню після того, як Японія оголосила про плани розгортання ракет на острові поблизу демократично керованого Тайваню. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"У нас є тверда воля, сильна рішучість і сильна здатність захищати наш національний суверенітет і територіальну цілісність", – заявив на черговій прес-конференції Пен Цінґен, речник Управління у справах Тайваню Китаю, відповідаючи на запитання щодо заплановане розгортання.

"Ми придушимо будь-яке іноземне втручання".

Як зазначає видання Пекін розглядає Тайвань як свою територію та не виключає застосування сили для встановлення над ним контролю. Уряд острова відкидає претензії Пекіна на суверенітет і каже, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.

"Розгортання Японією наступальної зброї в районах, що прилягають до китайського регіону Тайвань, є надзвичайно небезпечним, навмисно створює регіональну напруженість та провокує військове протистояння", – сказав Пен.

Нагадаємо

Японія продовжує розміщення ракет середньої дальності на острові Йонагуні, що знаходиться за 110 км від Тайваню. Це є частиною посилення оборонного потенціалу країни на тлі зростання напруженості в регіоні.