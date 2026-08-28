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Трамп підписав указ про створення Космічної академії США

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Академія готуватиме військових, інженерів і цивільних фахівців для Космічних сил та комерційної галузі. NASA також працює над ядерним кораблем до Марса.

Трамп підписав указ про створення Космічної академії США

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 28 серпня, підписав указ про створення Космічної академії США для підготовки фахівців космічної галузі. Про це повідомляє Yle з посиланням на Reuters пише УНН.

Деталі

Академію створять за зразком Військової академії США та інших провідних військових навчальних закладів. Її місце розташування Трамп не уточнив.

Вона називається Космічна академія Сполучених Штатів. Це важлива справа

– сказав Трамп під час відвідування Космічного центру імені Джонсона NASA.

За словами президента, академія готуватиме військових, інженерів та цивільних фахівців для Космічних сил США та комерційної космічної галузі.

NASA працює над кораблем на ядерному двигуні

Трамп також заявив, що NASA розпочало роботу над першим космічним кораблем на ядерному двигуні. За його словами, апарат має вирушити до Марса через два роки.

Під час візиту президент США також нагородив екіпаж місії "Артеміда II", який у квітні облетів Місяць, Почесною медаллю Конгресу та поспілкувався з астронавтами на Міжнародній космічній станції.

Трамп нагородить екіпаж Artemis II Золотою медаллю Конгресу за внесок у дослідження космосу22.08.26, 04:16 • 5334 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Космічні сили США
Reuters
NASA
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки