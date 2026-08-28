Трамп подписал указ о создании Космической академии США
Киев • УНН
Академия будет готовить военных, инженеров и гражданских специалистов для Космических сил и коммерческой отрасли. NASA также работает над ядерным кораблём для полёта на Марс.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 28 августа, подписал указ о создании Космической академии США для подготовки специалистов космической отрасли. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Reuters, пишет УНН.
Детали
Академию создадут по образцу Военной академии США и других ведущих военных учебных заведений. Ее местонахождение Трамп не уточнил.
Она называется Космическая академия Соединенных Штатов. Это важное дело
По словам президента, академия будет готовить военнослужащих, инженеров и гражданских специалистов для Космических сил США и коммерческой космической отрасли.
NASA работает над кораблем с ядерным двигателем
Трамп также заявил, что NASA начало работу над первым космическим кораблем с ядерным двигателем. По его словам, аппарат должен отправиться к Марсу через два года.
Во время визита президент США также наградил экипаж миссии «Артемида II», который в апреле облетел Луну, Почетной медалью Конгресса и пообщался с астронавтами на Международной космической станции.
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