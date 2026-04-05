Для "Золотого купола" Трампа компанії почали розробляти космічні перехоплювачі

5 квітня, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
Популярнi новини
Члени ОПЕК+ знову збільшили квоти на видобуток нафти5 квітня, 19:15 • 6944 перегляди
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС5 квітня, 19:25 • 9746 перегляди
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 8190 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 5694 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 7140 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 89686 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 98588 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 106469 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 86305 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 85724 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Чак Шумер
Берні Сандерс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Сирія
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 21636 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 37814 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 39501 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 51082 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 65153 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136
The New York Times

Для "Золотого купола" Трампа компанії почали розробляти космічні перехоплювачі

Київ • УНН

 • 13037 перегляди

Компанії Impulse Space та Anduril створять прототипи для знищення ракет з орбіти. Проєкт є частиною системи ПРО вартістю близько 185 мільярдів доларів.

Для "Золотого купола" Трампа компанії почали розробляти космічні перехоплювачі
Фото: Bloomberg

Стартап Impulse Space разом з Anduril працюватиме над прототипами космічних перехоплювачів для американської системи ПРО "Золотий купол". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Bloomberg, компанії відібрав Пентагон для розробки технології, яка в майбутньому має дозволити відстежувати й знищувати ракети прямо з орбіти. Impulse Space виступатиме субпідрядником Anduril. Йдеться про один із найскладніших і поки що неперевірених елементів усієї програми.

Пентагон планує закупити 85 винищувачів F-35 та профінансувати "Золотий купол" у 2027 році

Космічні перехоплювачі вважаються ключовою частиною "Золотого купола" – багаторівневої системи ПРО, яка має поєднати наземні, повітряні та космічні компоненти. Саме цей напрям вважається найдорожчим і найризикованішим технологічно.

Це лише перший етап великого проєкту

У листопаді 2025 року Космічні сили США повідомляли, що видали кілька контрактів на розробку прототипів космічних перехоплювачів – кожен на суму менше $9 млн. Такі контракти відкривають шлях до боротьби за значно більші замовлення в майбутньому.

Impulse Space заснував Том Мюллер – один із перших інженерів SpaceX. За оцінками Пентагону, вся програма "Золотий купол" може коштувати близько $185 млрд, а перші елементи хочуть підготувати до 2028 року.

Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв'язки з Китаєм

