Для "Золотого купола" Трампа компанії почали розробляти космічні перехоплювачі

Стартап Impulse Space разом з Anduril працюватиме над прототипами космічних перехоплювачів для американської системи ПРО "Золотий купол". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За даними Bloomberg, компанії відібрав Пентагон для розробки технології, яка в майбутньому має дозволити відстежувати й знищувати ракети прямо з орбіти. Impulse Space виступатиме субпідрядником Anduril. Йдеться про один із найскладніших і поки що неперевірених елементів усієї програми.

Космічні перехоплювачі вважаються ключовою частиною "Золотого купола" – багаторівневої системи ПРО, яка має поєднати наземні, повітряні та космічні компоненти. Саме цей напрям вважається найдорожчим і найризикованішим технологічно.

У листопаді 2025 року Космічні сили США повідомляли, що видали кілька контрактів на розробку прототипів космічних перехоплювачів – кожен на суму менше $9 млн. Такі контракти відкривають шлях до боротьби за значно більші замовлення в майбутньому.

Impulse Space заснував Том Мюллер – один із перших інженерів SpaceX. За оцінками Пентагону, вся програма "Золотий купол" може коштувати близько $185 млрд, а перші елементи хочуть підготувати до 2028 року.

