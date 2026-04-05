Для "Золотого купола" Трампа компании начали разрабатывать космические перехватчики

Стартап Impulse Space совместно с Anduril будет работать над прототипами космических перехватчиков для американской системы ПРО "Золотой купол". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По данным Bloomberg, компании отобрал Пентагон для разработки технологии, которая в будущем должна позволить отслеживать и уничтожать ракеты прямо с орбиты. Impulse Space будет выступать субподрядчиком Anduril. Речь идет об одном из самых сложных и пока что непроверенных элементов всей программы.

Космические перехватчики считаются ключевой частью "Золотого купола" – многоуровневой системы ПРО, которая должна объединить наземные, воздушные и космические компоненты. Именно это направление считается самым дорогим и самым рискованным технологически.

Это лишь первый этап большого проекта

В ноябре 2025 года Космические силы США сообщали, что выдали несколько контрактов на разработку прототипов космических перехватчиков – каждый на сумму менее $9 млн. Такие контракты открывают путь к борьбе за значительно более крупные заказы в будущем.

Impulse Space основал Том Мюллер – один из первых инженеров SpaceX. По оценкам Пентагона, вся программа "Золотой купол" может стоить около $185 млрд, а первые элементы хотят подготовить к 2028 году.

