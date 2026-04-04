Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Пентагон планирует закупить 85 истребителей F-35 и профинансировать "Железный купол" в 2027 году

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Администрация Трампа подала запрос на 1,5 трлн долларов для закупки авиации и подводных лодок. План включает систему ПРО и массовое производство ракет.

Пентагон планирует закупить 85 истребителей F-35 и профинансировать "Железный купол" в 2027 году
Пентагон в бюджетном запросе на 2027 финансовый год предусмотрел закупку 85 истребителей F-35, что почти вдвое больше прошлогоднего запроса на 47 самолетов. Об этом говорится в бюджетных материалах администрации Дональда Трампа, передает Bloomberg, пишет УНН.

Речь идет о 38 самолетах F-35A для ВВС США, 10 F-35B для Корпуса морской пехоты и 37 палубных F-35C. Закупка является частью более широкого оборонного запроса на 1,5 трлн долларов, который администрация подала в Конгресс.

Трамп заявил, что сбитый американский истребитель F-15 не повлияет на переговоры с Ираном

Помимо авиации, бюджет также предусматривает финансирование двух подводных лодок класса Virginia, увеличение расходов на исследования и разработки, а также 17,5 млрд долларов на систему противоракетной обороны "Золотой купол", которую Трамп хочет создать до завершения своего второго срока.

Отдельный акцент в документе сделан на быстрое наращивание производства критически важных боеприпасов и усиление оборонно-промышленной базы США.

В состав боеприпасов входят:

  • ракеты ПВО SM-3 и SM-6
    • ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM
      • крылатые ракеты Tomahawk
        • перехватчики THAAD и Patriot-3
          • малозаметные ракеты JASSM
            • противокорабельные ракеты LRASM

              Бюджетный план уже раскритиковали демократы. Сенатор Джек Рид заявил, что это "несерьезный бюджет", который не учитывает последствия войны с Ираном и экономическую нестабильность.

              Второй боевой самолет США разбился в районе Персидского залива, пилота спасли - СМИ

