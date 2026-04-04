Пентагон планирует закупить 85 истребителей F-35 и профинансировать "Железный купол" в 2027 году
Киев • УНН
Администрация Трампа подала запрос на 1,5 трлн долларов для закупки авиации и подводных лодок. План включает систему ПРО и массовое производство ракет.
Пентагон в бюджетном запросе на 2027 финансовый год предусмотрел закупку 85 истребителей F-35, что почти вдвое больше прошлогоднего запроса на 47 самолетов. Об этом говорится в бюджетных материалах администрации Дональда Трампа, передает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Речь идет о 38 самолетах F-35A для ВВС США, 10 F-35B для Корпуса морской пехоты и 37 палубных F-35C. Закупка является частью более широкого оборонного запроса на 1,5 трлн долларов, который администрация подала в Конгресс.
Помимо авиации, бюджет также предусматривает финансирование двух подводных лодок класса Virginia, увеличение расходов на исследования и разработки, а также 17,5 млрд долларов на систему противоракетной обороны "Золотой купол", которую Трамп хочет создать до завершения своего второго срока.
Отдельный акцент в документе сделан на быстрое наращивание производства критически важных боеприпасов и усиление оборонно-промышленной базы США.
В состав боеприпасов входят:
- ракеты ПВО SM-3 и SM-6
- ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM
- крылатые ракеты Tomahawk
- перехватчики THAAD и Patriot-3
- малозаметные ракеты JASSM
- противокорабельные ракеты LRASM
Бюджетный план уже раскритиковали демократы. Сенатор Джек Рид заявил, что это "несерьезный бюджет", который не учитывает последствия войны с Ираном и экономическую нестабильность.
