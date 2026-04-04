Пентагон планує закупити 85 винищувачів F-35 та профінансувати "Золотий купол" у 2027 році
Київ • УНН
Адміністрація Трампа подала запит на 1,5 трлн доларів для закупівлі авіації та підводних човнів. План включає систему ПРО та масове виробництво ракет.
Пентагон у бюджетному запиті на 2027 фінансовий рік передбачив закупівлю 85 винищувачів F-35, що майже вдвічі більше за торішній запит на 47 літаків. Про це йдеться в бюджетних матеріалах адміністрації Дональда Трампа, передає Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Йдеться про 38 літаків F-35A для Повітряних сил США, 10 F-35B для Корпусу морської піхоти та 37 палубних F-35C. Закупівля є частиною ширшого оборонного запиту на 1,5 трлн доларів, який адміністрація подала до Конгресу.
Окрім авіації, бюджет також передбачає фінансування двох підводних човнів класу Virginia, збільшення витрат на дослідження і розробки, а також 17,5 млрд доларів на систему протиракетної оборони "Золотий купол", яку Трамп хоче створити до завершення свого другого терміну.
Окремий акцент у документі зроблено на швидке нарощування виробництва критично важливих боєприпасів і посилення оборонно-промислової бази США.
До складу боєприпасів входять:
- ракети ППО SM-3 та SM-6
- ракети класу "повітря-повітря" AMRAAM
- крилаті ракети Tomahawk
- перехоплювачі THAAD та Patriot-3
- малопомітні ракети JASSM
- протикорабельні ракети LRASM
Бюджетний план уже розкритикували демократи. Сенатор Джек Рід заявив, що це "несерйозний бюджет", який не враховує наслідки війни з Іраном та економічну нестабільність.
