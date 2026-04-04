Пентагон планує закупити 85 винищувачів F-35 та профінансувати "Золотий купол" у 2027 році

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

Адміністрація Трампа подала запит на 1,5 трлн доларів для закупівлі авіації та підводних човнів. План включає систему ПРО та масове виробництво ракет.

Пентагон планує закупити 85 винищувачів F-35 та профінансувати "Золотий купол" у 2027 році
Фото: Bloomberg

Пентагон у бюджетному запиті на 2027 фінансовий рік передбачив закупівлю 85 винищувачів F-35, що майже вдвічі більше за торішній запит на 47 літаків. Про це йдеться в бюджетних матеріалах адміністрації Дональда Трампа, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Йдеться про 38 літаків F-35A для Повітряних сил США, 10 F-35B для Корпусу морської піхоти та 37 палубних F-35C. Закупівля є частиною ширшого оборонного запиту на 1,5 трлн доларів, який адміністрація подала до Конгресу.

Окрім авіації, бюджет також передбачає фінансування двох підводних човнів класу Virginia, збільшення витрат на дослідження і розробки, а також 17,5 млрд доларів на систему протиракетної оборони "Золотий купол", яку Трамп хоче створити до завершення свого другого терміну.

Окремий акцент у документі зроблено на швидке нарощування виробництва критично важливих боєприпасів і посилення оборонно-промислової бази США.

До складу боєприпасів входять:

  • ракети ППО SM-3 та SM-6
    • ракети класу "повітря-повітря" AMRAAM
      • крилаті ракети Tomahawk
        • перехоплювачі THAAD та Patriot-3
          • малопомітні ракети JASSM
            • протикорабельні ракети LRASM

              Бюджетний план уже розкритикували демократи. Сенатор Джек Рід заявив, що це "несерйозний бюджет", який не враховує наслідки війни з Іраном та економічну нестабільність.

              Степан Гафтко

