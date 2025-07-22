У Китаї приховали масове отруєння свинцем понад 200 дітей

У Китаї офіційне розслідування показало, що десятки провінційних чиновників та персоналу лікарень намагалися приховати випадок отруєння свинцем, який спричинив захворювання сотень дітей на північному заході країни. Це викликало широке обурення в суспільстві, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

У звіті провінційної влади Ганьсу йдеться, що міські чиновники також брали хабарі від інвестора в дитсадок "Пейсінь", нехтуючи перевірками безпеки харчових продуктів у кількох дошкільних закладах. Також у звіті повідомляється, що, намагаючись залучити більше учнів, кухарі "Пейсінь" використовували неїстівну фарбу, щоб "покращити зовнішній вигляд" своїх страв.

Пізніше було виявлено, що зразки їжі містили свинець, вміст якого у дві тисячі разів перевищував національну норму безпеки.

Спочатку було затримано 8 осіб за їхню участь у виробництві токсичних закусок. Шістьох з них, включаючи директора дитячого садка, кухарів та інвестора, було заарештовано, йдеться у звіті.

10 інших чиновників зіткнуться з "офіційними бухгалтерськими процедурами", а ще 17 осіб перебувають під дисциплінарним розслідуванням.

8 липня влада повідомила, що 235 дітей з приватного дитячого садка лікуються в лікарні від отруєння свинцем після вживання парових червоних фінікових коржів та ковбасних кукурудзяних булочок. Станом на неділю 234 з них виписано.

Центр контролю та профілактики захворювань провінції Ганьсу отримав наказ протестувати 267 учнів та співробітників "Пейсіня" після того, як у деяких з них на початку цього місяця проявилися симптоми, але чиновники "не поставилися до роботи серйозно".

Згідно зі звітом, особа, відповідальна за тести, "серйозно порушила операційні процедури, що спотворило результати". У звіті, серед інших деталей, було названо імена кількох осіб, які перебувають під слідством, та зазначено концентрацію свинцю в різних зразках їжі.

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У ньому також було звинувачено персонал народної лікарні Тяньшуй №2 у "серйозному невиконанні обов'язків" та названо ведення установою цією справи "хаотичним".

Китайський інтернет приділив пильну увагу звіту, деякі високо оцінили те, що вони вважають прозорим розкриттям інформації, а інші вимагали притягнення винних у цій справі до відповідальності.

На відміну від докорів на адресу посадовців провінційного та міського рівня, у звіті йдеться про "швидку реакцію" центрального уряду, який "за першої ж можливості" скликав експертну групу для розгляду будь-яких прогалин у процедурах.

У понеділок Китай опублікував звід національних рекомендацій щодо забезпечення харчуванням у кампусах. Серед іншого, він вимагає, щоб кожна нова партія продуктів харчування проходила перевірку, а рис, борошно та олія для приготування їжі купувалися в централізованих пунктах закупівлі.

Влада Тяньшуй також оголосила, що діти, які страждають від отруєння свинцем, можуть отримати безплатне лікування у визначених лікарнях, а постраждалим сім'ям буде надана правова допомога.

Доповнення

У Львові 70 осіб, включаючи 9 дітей, госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією після відвідування ресторану "Китайський привіт". Усі постраждалі вживали десерт "Сінгапурський чізкейк", у двох випадках підтверджено Salmonella enteritidis.