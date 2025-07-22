В Китае скрыли массовое отравление свинцом более 200 детей

В Китае официальное расследование показало, что десятки провинциальных чиновников и персонала больниц пытались скрыть случай отравления свинцом, который вызвал заболевание сотен детей на северо-западе страны. Это вызвало широкое возмущение в обществе, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В отчете провинциальных властей Ганьсу говорится, что городские чиновники также брали взятки от инвестора в детсад "Пейсинь", пренебрегая проверками безопасности пищевых продуктов в нескольких дошкольных учреждениях. Также в отчете сообщается, что, пытаясь привлечь больше учеников, повара "Пейсинь" использовали несъедобную краску, чтобы "улучшить внешний вид" своих блюд.

Позже было обнаружено, что образцы пищи содержали свинец, содержание которого в две тысячи раз превышало национальную норму безопасности.

Сначала было задержано 8 человек за их участие в производстве токсичных закусок. Шестерых из них, включая директора детского сада, поваров и инвестора, были арестованы, говорится в отчете.

10 других чиновников столкнутся с "официальными бухгалтерскими процедурами", а еще 17 человек находятся под дисциплинарным расследованием.

8 июля власти сообщили, что 235 детей из частного детского сада лечатся в больнице от отравления свинцом после употребления паровых красных финиковых лепешек и колбасных кукурузных булочек. По состоянию на воскресенье 234 из них выписаны.

Центр контроля и профилактики заболеваний провинции Ганьсу получил приказ протестировать 267 учеников и сотрудников "Пейсиня" после того, как у некоторых из них в начале этого месяца проявились симптомы, но чиновники "не отнеслись к работе серьезно".

Согласно отчету, лицо, ответственное за тесты, "серьезно нарушило операционные процедуры, что исказило результаты". В отчете, среди других деталей, были названы имена нескольких лиц, находящихся под следствием, и указана концентрация свинца в различных образцах пищи.

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В нем также было обвинено персонал народной больницы Тяньшуй №2 в "серьезном невыполнении обязанностей" и названо ведение учреждением этого дела "хаотичным".

Китайский интернет уделил пристальное внимание отчету, некоторые высоко оценили то, что они считают прозрачным раскрытием информации, а другие требовали привлечения виновных в этом деле к ответственности.

В отличие от упреков в адрес должностных лиц провинциального и городского уровня, в отчете говорится о "быстрой реакции" центрального правительства, которое "при первой же возможности" созвало экспертную группу для рассмотрения любых пробелов в процедурах.

В понедельник Китай опубликовал свод национальных рекомендаций по обеспечению питанием в кампусах. Среди прочего, он требует, чтобы каждая новая партия продуктов питания проходила проверку, а рис, мука и масло для приготовления пищи покупались в централизованных пунктах закупки.

Власти Тяньшуй также объявили, что дети, страдающие от отравления свинцом, могут получить бесплатное лечение в определенных больницах, а пострадавшим семьям будет оказана правовая помощь.

Дополнение

Во Львове 70 человек, включая 9 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией после посещения ресторана "Китайский привет". Все пострадавшие употребляли десерт "Сингапурский чизкейк", в двух случаях подтверждена Salmonella enteritidis.