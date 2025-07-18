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Масове отруєння у львівському ресторані Кацуріна: через “Сінгапурський чізкейк” кількість постраждалих зросла вже до 70 людей

Київ • УНН

 • 4726 перегляди

У Львові 70 осіб, включаючи 9 дітей, госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією після відвідування ресторану "Китайський привіт". Всі постраждалі вживали десерт "Сінгапурський чізкейк", у двох випадках підтверджено Salmonella enteritidis.

Масове отруєння у львівському ресторані Кацуріна: через “Сінгапурський чізкейк” кількість постраждалих зросла вже до 70 людей

Станом на ранок 18 липня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано 70 осіб, серед яких 9 дітей, із симптомами гострої кишкової інфекції через отруєння у ресторані "Китайський привіт" Михайла Кацуріна. Про це пише УНН із посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Деталі

 Зазначається, що у двох випадках лабораторно підтверджено наявність Salmonella enteritidis — одного з небезпечних збудників харчових токсикоінфекцій.

Фахівці Львівського районного відділу Центру оперативно провели епідеміологічне розслідування, опитавши всіх госпіталізованих і заповнили анкети; встановили: які продукти споживали потерпілі.

На основі цих даних складено карту харчування — встановлено, що всі хворі 70 осіб (100%) споживали десерт "Сінгапурський чізкейк

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках епідрозслідування відібрано:

  • 16 зразків харчових продуктів;
    • 30 змивів із поверхонь у ресторані;
      • 2 проби питної води для мікробіологічного аналізу;
        • 1 пробу води для вірусологічного дослідження;
          • обстежено персонал закладу.

            17 липня в ресторані, де стався спалах, спеціалісти Львівського районного відділу Центру провели заключну дезінфекцію.

            Наразі джерело інфекції та фактори передачі встановлюються. Триває комплексна робота з локалізації та недопущення поширення захворюваності.

            Нагадаємо

            УНН писав, що у львівському ресторані "Китайський привіт", який відкрився три дні тому, отруїлося щонайменше 12 людей, серед яких власник закладу, ресторатор Михайло Кацурін. Він повідомив, що керівництво закладу відшкодує постраждалим гостям гроші за лікування.

            Правоохоронці розслідують випадок харчового отруєння

            Яна Соколівська

            Яна Соколівська

            СуспільствоЗдоров'я
            Львів
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