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Массовое отравление во львовском ресторане Кацурина: из-за «Сингапурского чизкейка» число пострадавших возросло уже до 70 человек

Киев • УНН

 • 4302 просмотра

Во Львове 70 человек, включая 9 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией после посещения ресторана "Китайский привет". Все пострадавшие употребляли десерт "Сингапурский чизкейк", в двух случаях подтверждена Salmonella enteritidis.

Массовое отравление во львовском ресторане Кацурина: из-за «Сингапурского чизкейка» число пострадавших возросло уже до 70 человек

По состоянию на утро 18 июля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 70 человек, среди которых 9 детей, с симптомами острой кишечной инфекции из-за отравления в ресторане "Китайский привет" Михаила Кацурина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.

Детали

 Отмечается, что в двух случаях лабораторно подтверждено наличие Salmonella enteritidis — одного из опасных возбудителей пищевых токсикоинфекций.

Специалисты Львовского районного отдела Центра оперативно провели эпидемиологическое расследование, опросив всех госпитализированных и заполнив анкеты; установили: какие продукты употребляли пострадавшие.

На основе этих данных составлена карта питания — установлено, что все больные 70 человек (100%) употребляли десерт "Сингапурский чизкейк

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках эпидрасследования отобрано:

  • 16 образцов пищевых продуктов;
    • 30 смывов с поверхностей в ресторане;
      • 2 пробы питьевой воды для микробиологического анализа;
        • 1 пробу воды для вирусологического исследования;
          • обследован персонал заведения.

            17 июля в ресторане, где произошла вспышка, специалисты Львовского районного отдела Центра провели заключительную дезинфекцию.

            Сейчас источник инфекции и факторы передачи устанавливаются. Продолжается комплексная работа по локализации и недопущению распространения заболеваемости.

            Напомним

            УНН писал, что во львовском ресторане "Китайский привет", который открылся три дня назад, отравились по меньшей мере 12 человек, среди которых владелец заведения, ресторатор Михаил Кацурин. Он сообщил, что руководство заведения возместит пострадавшим гостям деньги за лечение.

            Правоохранители расследуют случай пищевого отравления

            Яна Соколовская

            Яна Соколовская

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            Львов
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