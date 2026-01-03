В погоне за рождаемостью: Китай вернул налог на контрацептивы

Китай отменил налоговое освобождение на противозачаточные препараты и средства, продолжая корректировать демографическую политику на фоне устойчивого снижения рождаемости и сокращения численности населения. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Отмечается, что презервативы и противозачаточные таблетки теперь облагаются налогом на добавленную стоимость в размере 13%, что является стандартной ставкой для большинства потребительских товаров.

Этот шаг происходит на фоне того, как Пекин пытается повысить рождаемость во второй по величине экономике мира. Население Китая сокращалось третий год подряд в 2024 году, и эксперты предупреждают, что спад продолжится