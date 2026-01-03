В погоне за рождаемостью: Китай вернул налог на контрацептивы
Киев • УНН
Китай отменил налоговое освобождение на противозачаточные препараты и средства, введя НДС 13%. Это шаг в ответ на снижение рождаемости и сокращение численности населения, продолжающееся третий год.
Подробности
Отмечается, что презервативы и противозачаточные таблетки теперь облагаются налогом на добавленную стоимость в размере 13%, что является стандартной ставкой для большинства потребительских товаров.
Этот шаг происходит на фоне того, как Пекин пытается повысить рождаемость во второй по величине экономике мира. Население Китая сокращалось третий год подряд в 2024 году, и эксперты предупреждают, что спад продолжится
Указывается, что в прошлом году власти Китая освободили субсидии на уход за детьми от налога на доходы физических лиц и ввели ежегодную финансовую помощь семьям с детьми. Эти меры стали частью комплекса шагов, реализованных в 2024 году, включая призывы к образовательным учреждениям продвигать "образование любви", формируя позитивное отношение к браку, семье и рождению детей.
Контекст
Уровень рождаемости в Китае снижается уже десятилетиями в результате "политики одного ребенка", которую Китай ввел с 1980 по 2015 год, и быстрой урбанизации.
Напомним
Китайское Национальное управление здравоохранения заявило, что с 2026 года будет покрывать все расходы, связанные с родами, включая пренатальные осмотры.
