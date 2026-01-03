В погоне за рождаемостью: Китай вернул налог на контрацептивы

$42.170.18
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Из-за ракетного удара рф по Харькову есть разрушения торгового центра: ГСЧС показала новые кадры последствийPhoto 2 января, 14:54
Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ: Дейнеко останется в системе МВД 2 января, 15:32
Премьер Японии провела переговоры с Трампом и планирует визит в США весной 2 января, 15:48
Большинство регионов Украины столкнутся с отключениями света 3 января 2 января, 16:02
Число пострадавших от вражеского удара в Харькове возросло до 31 человекаPhoto 2 января, 16:50
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex 2 января, 09:26
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы 1 января, 17:58
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки 1 января, 11:39
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo 31 декабря, 16:46
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo 1 января, 12:15
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto 1 января, 00:07
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать 1 января, 00:00
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo 31 декабря, 16:46
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни 31 декабря, 15:46
В погоне за рождаемостью: Китай вернул налог на контрацептивы

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Китай отменил налоговое освобождение на противозачаточные препараты и средства, введя НДС 13%. Это шаг в ответ на снижение рождаемости и сокращение численности населения, продолжающееся третий год.

В погоне за рождаемостью: Китай вернул налог на контрацептивы

Китай отменил налоговое освобождение на противозачаточные препараты и средства, продолжая корректировать демографическую политику на фоне устойчивого снижения рождаемости и сокращения численности населения. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что презервативы и противозачаточные таблетки теперь облагаются налогом на добавленную стоимость в размере 13%, что является стандартной ставкой для большинства потребительских товаров.

Этот шаг происходит на фоне того, как Пекин пытается повысить рождаемость во второй по величине экономике мира. Население Китая сокращалось третий год подряд в 2024 году, и эксперты предупреждают, что спад продолжится

- говорится в статье.

Указывается, что в прошлом году власти Китая освободили субсидии на уход за детьми от налога на доходы физических лиц и ввели ежегодную финансовую помощь семьям с детьми. Эти меры стали частью комплекса шагов, реализованных в 2024 году, включая призывы к образовательным учреждениям продвигать "образование любви", формируя позитивное отношение к браку, семье и рождению детей.

Контекст

Уровень рождаемости в Китае снижается уже десятилетиями в результате "политики одного ребенка", которую Китай ввел с 1980 по 2015 год, и быстрой урбанизации.

Напомним

Китайское Национальное управление здравоохранения заявило, что с 2026 года будет покрывать все расходы, связанные с родами, включая пренатальные осмотры.

В Китае скрыли массовое отравление свинцом более 200 детей 22.07.25, 12:10

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономикаНовости Мира
Брак
Reuters
Китай