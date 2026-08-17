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Al Arabiya дізналося про угоду про продовження 60-денного перемир'я між Іраном та США

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Джерела Al Arabiya повідомляють про угоду щодо продовження 60-денного перемир'я між Іраном та США. Термін дії меморандуму, підписаного у червні, спливає сьогодні.

Al Arabiya дізналося про угоду про продовження 60-денного перемир'я між Іраном та США

Є повідомлення про угоду про продовження 60-денного перемир'я між Іраном та США, з посиланням на джерела повідомляє Al Arabiya, пише УНН.

Джерела Al Arabiya повідомляють про появу угоди про продовження 60-денного перемир'я між Іраном та США

- вказує видання.

Як зазначається, термін дії, передбачений меморандумом про взаєморозуміння, підписаним Сполученими Штатами та Іраном у червні минулого року, закінчується сьогодні.

Меморандум про взаєморозуміння, відомий як "Ісламабадська угода", був підписаний після місяців безпрецедентного військового протистояння між двома сторонами, яке спалахнуло 28 лютого.

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Юлія Шрамко

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