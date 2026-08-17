Al Arabiya узнала о соглашении о продлении 60-дневного перемирия между Ираном и США
Киев • УНН
Источники Al Arabiya сообщают о соглашении по продлению 60-дневного перемирия между Ираном и США. Срок действия меморандума, подписанного в июне, истекает сегодня.
Поступают сообщения о соглашении о продлении 60-дневного перемирия между Ираном и США, со ссылкой на источники сообщает Al Arabiya, пишет УНН.
Источники Al Arabiya сообщают о появлении соглашения о продлении 60-дневного перемирия между Ираном и США
Как отмечается, срок действия, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании, подписанным Соединёнными Штатами и Ираном в июне прошлого года, истекает сегодня.
Меморандум о взаимопонимании, известный как "Исламабадское соглашение", был подписан после месяцев беспрецедентного военного противостояния между двумя сторонами, которое вспыхнуло 28 февраля.
Трамп заявил, что США могут полностью уничтожить Иран, но не хотят этого делать15.08.26, 20:44 • 9942 просмотра