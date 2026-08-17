Al Arabiya узнала о соглашении о продлении 60-дневного перемирия между Ираном и США

Поступают сообщения о соглашении о продлении 60-дневного перемирия между Ираном и США, со ссылкой на источники сообщает Al Arabiya, пишет УНН.

Источники Al Arabiya сообщают о появлении соглашения о продлении 60-дневного перемирия между Ираном и США - указывает издание.

Как отмечается, срок действия, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании, подписанным Соединёнными Штатами и Ираном в июне прошлого года, истекает сегодня.

Меморандум о взаимопонимании, известный как "Исламабадское соглашение", был подписан после месяцев беспрецедентного военного противостояния между двумя сторонами, которое вспыхнуло 28 февраля.

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