Британия запретила поддержку Корпуса стражей исламской революции Ирана
Киев • УНН
Правительство Великобритании запретило любую поддержку Корпуса стражей исламской революции, признав его угрозой национальной безопасности. За нарушение предусмотрено наказание до 14 лет лишения свободы.
Правительство Великобритании запретило любую поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, признав его угрозой национальной безопасности. За нарушение новых правил предусмотрено наказание до 14 лет лишения свободы. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что новые полномочия позволят эффективнее бороться с деятельностью иностранных государств на территории страны.
"Иран и Россия используют посредников и наемников, чтобы делать свою грязную работу на нашей территории. Я оперативно внесла три группировки в перечень запрещенных, чтобы всех, кто работает на них, можно было отследить и привлечь к ответственности", – сказала она.
Отныне уголовным преступлением будет считаться любая поддержка КСИР – от публичного одобрения деятельности организации до оказания ей помощи. Максимальное наказание за такие действия составит 14 лет тюремного заключения.
Кроме КСИР, британское правительство запретило деятельность "Исламского движения товарищей правых" (IMCR) и добровольческого корпуса Главного разведывательного управления России (ГРУ).
По данным британских властей, только за последний год служба безопасности MI5 выявила как минимум 20 потенциально смертельно опасных заговоров, связанных с Ираном. Считается, что КСИР является ключевым инструментом иранского государства для проведения разведывательной деятельности, использования прокси-групп и осуществления операций влияния, в том числе против еврейской общины и иранских оппозиционеров в Великобритании.
Премьер-министр Кир Стармер заявил, что страна не позволит иностранным государствам использовать британскую территорию для запугивания или насилия.
"Мы никогда не позволим, чтобы Британия стала площадкой для государств, которые стремятся распространять страх, раздор и насилие на наших улицах. Новые полномочия позволят легче преследовать и заключать в тюрьму тех, кто выполняет их грязную работу в Великобритании", – подчеркнул он.
Если парламент одобрит соответствующие изменения позднее на этой неделе, лицам, совершающим диверсии, в том числе поджоги, от имени запрещенных организаций, может грозить пожизненное заключение.
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