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Великобритания выделит более 250 млн фунтов на защиту еврейских общин

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

Правительство Великобритании направит более 250 млн фунтов на усиление безопасности еврейских общин из-за антисемитских нападений. Средства позволят привлечь более 500 дополнительных полицейских в Англии и Уэльсе.

Великобритания выделит более 250 млн фунтов на защиту еврейских общин

Правительство Великобритании в течение следующих трех лет направит более 250 млн фунтов стерлингов на усиление безопасности еврейских общин после серии антисемитских нападений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным британского правительства, выделенные средства позволят привлечь более 500 дополнительных полицейских в Англии и Уэльсе. Правоохранители будут патрулировать районы с многочисленным еврейским населением, а также дежурить возле школ, синагог и общественных центров.

Рост антисемитизма, который мы наблюдаем в последние годы, испытывает наши ценности как нации, и борьба с ним была центральной частью моего руководства с первого дня

– заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Дополнительные полицейские будут работать в Лондоне и Манчестере

Новый пакет предусматривает привлечение около 300 дополнительных полицейских в Лондон и еще около 80 – в Большой Манчестер. Кроме того, 43 млн фунтов будет направлено на поддержку полицейских подразделений в других регионах со значительным еврейским населением.

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Отдельно Столичная полиция Лондона получит 86 млн фунтов нового финансирования, из которых 59 млн фунтов предназначены на борьбу с терроризмом.

Как отмечает Reuters, решение о выделении средств было принято после ряда антисемитских нападений в Великобритании. В частности, в апреле власти повысили уровень террористической угрозы до «серьезного» после нападения с ножом на севере Лондона, которое расследуется как антисемитское.

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Степан Гафтко

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