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Полицейский пострадал во время беспорядков в Лондоне после победы Франции над Марокко на ЧМ, Париж отпраздновал мирно

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

В Лондоне после победы Франции над Марокко произошли столкновения болельщиков с полицией. Один полицейский получил травму головы от стеклянной бутылки, четверо человек арестованы за участие в беспорядках.

Полицейский пострадал во время беспорядков в Лондоне после победы Франции над Марокко на ЧМ, Париж отпраздновал мирно
The Sun / Tom Bowles

Полицейский получил ранение, а несколько человек были арестованы после беспорядков в Лондоне, Великобритания, в четверг вечером после победы Франции над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Бостоне, США, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Столкновения полиции и болельщиков произошли на Эджвер-роуд. 

На видео в социальных сетях, по-видимому, запечатлен запуск фейерверков и бросание различных предметов в полицейских посреди лондонской улицы. Столичная полиция сообщила, что четыре человека были арестованы за участие в беспорядках, а один полицейский был доставлен в больницу с травмой головы после того, как в него попала стеклянная бутылка.

В полиции заявили: "Сначала полиция была вызвана после того, как группа людей собралась на дороге и заблокировала движение. Затем инцидент обострился: группа начала бросать бутылки и запускать фейерверки. В результате в этот район были направлены дополнительные сотрудники полиции.

Один полицейский был доставлен в больницу с травмой головы; предполагается, что в него попала стеклянная бутылка. О других пострадавших не сообщалось. Полицейские оставались в этом районе и произвели четыре ареста за насильственные беспорядки, после чего группа разошлась, и дорогу снова открыли примерно с 1 часа ночи по местному времени.

"Мы не потерпим таких беспорядков на наших улицах или нападений на наших полицейских… мы будем просматривать записи с камер видеонаблюдения и видеоматериалы, распространяемые в социальных сетях, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех виновных", - указали в полиции.

Британское подразделение футбольной полиции сообщило, что в Англии и Уэльсе было зафиксировано 223 инцидента, связанных с матчем Англия-Мексика в ранние часы понедельника. Было зарегистрировано шесть случаев преступлений на почве ненависти и 32 случая домашнего насилия, а также произведено 42 ареста, связанных с драматической победой Англии, после которой пабам разрешили продолжать обслуживание до 5 утра.

Во Франции 17-летняя девушка упала с грузовика и погибла во время празднования победы над Марокко, сообщили службы экстренной помощи. По их словам, она "упала и была сбита" транспортным средством и умерла на месте происшествия в Ольнуа-Эмери, недалеко от северного города Мобёж.

Водитель грузовика задержан, а еще один подросток, ставший свидетелем падения, был доставлен в больницу в состоянии шока, сообщили власти.

После победы по всей Франции вспыхнули празднования: сотни людей танцевали на улицах Парижа под наблюдением тысяч полицейских, обеспечивающих безопасность. 

Как пишет The Sun, парижская полиция заполонила улицы перед чрезвычайно напряженным матчем между Францией и Марокко на чемпионате мира, на фоне того, как ожидались беспорядки независимо от результата. Более 20 000 полицейских было развернуто по всей Франции, в том числе 8 000 вдоль улиц Парижа.

"Многие ожидали, что французская столица в четверг вечером вспыхнет насилием, независимо от результата, но, похоже, вместо этого это произошло в британской столице", - указывает The Sun. - Столица Франции оставалась мирной, а радостные болельщики заполонили улицы в огромном праздновании".

На Елисейских полях звучали гудки, когда болельщики гордо размахивали флагом страны из автомобилей и на крышах мопедов.

Париж превратился в гигантскую фан-зону после того, как власти решили сделать два района пешеходными.

По данным Le Parisien, Париж мирно отпраздновал победу французской команды, лишь во внутренних пригородах было арестовано около десяти человек.

"Вечер превратился в празднование… без каких-либо беспорядков", - говорится в публикации.

Согласно предварительному отчету, предоставленному префектурой полиции Парижа газете Le Parisien этим утром в пятницу, полиция произвела лишь около десяти арестов.

Их связывают с "кражами телефонов у болельщиков", "насилием с применением оружия и группировками с целью совершения насилия или причинения вреда", или даже "минометным обстрелом полицейских", что произошло в Сен-Сен-Дени.

Юлия Шрамко

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