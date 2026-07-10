Сборная Франции первой вышла в полуфинал футбольного ЧМ-2026, обыграв Марокко
Киев • УНН
Франция победила Марокко со счётом 2:0 в четвертьфинале ЧМ-2026. Голы забили Мбаппе и Дембеле.
Сборная Франции стала первым полуфиналистом футбольного Чемпионата мира-2026. Об этом сообщает УНН.
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В матче 1/4 финала действующие вице-чемпионы мира относительно легко переиграли команду Марокко.
Французы владели преимуществом на протяжении первого тайма, однако распечатать ворота африканцев смогли лишь на 60-й минуте усилиями Мбаппе — 1:0.
Еще через 6 минут Дембеле точным ударом установил, как оказалось, окончательный счет матча — 2:0.
За путевку в финал ЧМ-2026 Франция поспорит 14 июля с победителем матча Испания — Бельгия, который состоится уже в пятницу.
Напомним
Сборная Швейцарии обыграла Колумбию в серии послематчевых пенальти и стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира по футболу.
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