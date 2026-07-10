Сборная Франции первой вышла в полуфинал футбольного ЧМ-2026, обыграв Марокко

Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО

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Почему животные иногда притворяются больными: ветеринар объяснила, где манипуляция, а где сигнал об опасности

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Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности

ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен

Суд отправил под стражу другого подозреваемого в убийстве Березовской Жиковича без залога

В столкновениях с ТЦК и полицией во Львове участвовали около 200 гражданских - прокуратура

Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: суд отправил Реута под арест без залога

Причастность Украины к подрыву "Северного потока" не установлена, ФРГ направят запрос на совместную следственную группу - Офис Генпрокурора

Зеленский подтвердил поражение пяти объектов российского нефтяного комплекса