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Великобритания и Нидерланды заключили оборонное соглашение на 2,4 млрд фунтов для усиления НАТО

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Великобритания и Нидерланды заключили морское партнёрство стоимостью 2,4 млрд фунтов на строительство десантных кораблей. Каждая страна получит по четыре новых судна для укрепления возможностей НАТО.

Великобритания и Нидерланды заключили оборонное соглашение на 2,4 млрд фунтов для усиления НАТО

Великобритания и Нидерланды подписали новое морское партнерство, предусматривающее строительство десантных транспортных кораблей нового поколения для усиления возможностей НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Великобритании, пишет УНН.

Детали

Соглашение было подписано 7 июля премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Нидерландов Робом Джеттеном во время встречи лидеров НАТО в Анкаре.

Проект стоимостью 2,4 млрд фунтов стерлингов предусматривает строительство кораблей на британских верфях по нидерландскому проекту в сотрудничестве с промышленностью Нидерландов. Ожидается, что это обеспечит сотни высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании.

Каждая страна получит по четыре новых корабля

Новые десантные транспортные корабли станут основой совместных британско-нидерландских десантных сил. Великобритания и Нидерланды получат по четыре судна.

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Корабли длиной 160 метров и водоизмещением 15 тыс. тонн смогут перевозить военных, технику, оборудование и беспилотники. Их также адаптируют для использования современных дальнобойных дронов и автономных систем.

Это партнерство касается не только строительства кораблей, но и обеспечения долгосрочной безопасности как для Великобритании, так и для Нидерландов, гарантируя, что мы сможем опережать угрозы завтрашнего дня

– заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В британском правительстве отметили, что сотрудничество также будет охватывать развитие автономных и беспилотных технологий, совместные учения военных и усиление защиты критической подводной инфраструктуры в Северной Атлантике и Арктическом регионе. По замыслу сторон, новое партнерство должно укрепить обороноспособность НАТО и повысить готовность Альянса к быстрому реагированию на кризисные ситуации.

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Степан Гафтко

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