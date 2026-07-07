Зеленский и Мерц обсудили участие немецких оборонных компаний в создании противоракетной системы в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Говорили о работе над созданием европейской антибаллистической системы с участием немецких оборонных компаний в рамках программы FREYJA, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Германию за лидерство в укреплении украинской противовоздушной обороны и активную поддержку программы PURL, благодаря которой Украина имеет возможность закупать дефицитные антибаллистические ракеты. Президент проинформировал о последствиях массированных российских ударов по Украине и большой потребности в дополнительных ракетах для систем Patriot.

Лидеры обсудили решения, которые могут помочь в укреплении защиты от российского террора, работу с партнерами в этом направлении и дальнейшую поддержку PURL.

Кроме того, Зеленский и Мерц говорили о подготовке Drone Deal между Украиной и Германией и работе над созданием европейской антибаллистической системы с участием немецких оборонных компаний в рамках программы FREYA.

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Напомним

Украина инициировала создание антибаллистической системы, к которой привлекает европейских партнеров. Проект получил название FREYJA. Система противоракетной обороны будет строиться на базе ракеты-перехватчика FP-7.х от украинской компании Fire Point.

Производитель рассчитывает, что уже к концу 2026 года изготовить первые ракеты-перехватчики. Кроме того, недавно Fire Point подписала меморандум о сотрудничестве с немецким производителем радаров HENSOLDT. В рамках проекта компания обеспечит систему высокотехнологичными радарами TRML-4D, которые будут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических целей.

По словам сооснователя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, компания также завершает переговоры с одним из европейских производителей по поставке инфракрасной головки самонаведения (IIR) для ракеты-перехватчика. Продолжаются переговоры еще с одним европейским партнером по интеграции радиочастотной головки самонаведения (RF), которая позволяет сопровождать цель по электромагнитному излучению.

Штилерман отметил, что привлечение европейских правительств, в частности Германии, существенно ускорило реализацию проекта FREYJA. Если бюрократические процедуры в странах-партнерах будут продвигаться быстро, первые перехватчики могут быть готовы уже к концу года.

В то же время для завершения создания полноценной системы необходимы и другие компоненты, которые должны предоставить европейские партнеры. В частности, речь идет о системе передачи данных от радара к ракете в режиме реального времени, а также центр командования и управления.