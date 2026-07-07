Зеленский и генсек НАТО в Анкаре обсудили усиление ПВО и создание Антибаллистической коалиции

В Анкаре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили о дополнительных взносах стран – членов Альянса в программу PURL и усилиях по созданию Антибаллистической коалиции, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил Марка Рютте за личную поддержку и помощь Украине и Украинскому народу.

Зеленский проинформировал о последствиях российских атак на украинские города и общины. Лидеры обсудили защиту украинцев и украинок от российской баллистики и необходимость срочной поставки ракет к системам ПВО.

"Завтра мы будем говорить с Президентом Трампом о разных вопросах, в том числе и об этом. Сейчас самое важное – найти способ как можно быстрее получить как можно больше ракет для систем Patriot. Конечно, мы видим и чувствуем слабость России. Но этого недостаточно. Нужно больше давления, больше антибаллистики и больше санкций против России", – отметил Глава государства.

Президент: определены шаги для ускорения производства собственной баллистики и антибаллистики

Президент и Генеральный секретарь НАТО говорили о дополнительных взносах стран – членов Альянса в программу PURL и усилиях по созданию Антибаллистической коалиции. Лидеры согласовали шаги, которые помогут укрепить возможности для противодействия баллистике.

Рютте отметил успехи украинских воинов на поле боя, которые наносят России большие потери в живой силе, и результаты дальнобойных санкций.

"То, что мы наблюдаем в течение последних нескольких месяцев, то, что делаете вы, – это действительно впечатляет. Вы успешно наносите удары по российской энергетической инфраструктуре, российской оборонной инфраструктуре глубоко внутри России. Сейчас их продвижение значительно замедлилось. Вы стали гораздо успешнее и непосредственно на фронте", – отметил он.

Кроме того, речь шла о совместном производстве оружия и усилении оборонного сотрудничества между Украиной и странами НАТО.

Зеленский и Рютте договорились оперативно сотрудничать по всем обсужденным во время встречи вопросам.

Украина знает, что у партнеров есть возможность передать больше ракет Patriot – Зеленский