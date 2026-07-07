Украина знает, что у партнеров есть возможность передать больше ракет Patriot – Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о наличии у партнеров возможностей для дополнительных поставок ракет Patriot. Он назвал этот вопрос чрезвычайно срочным для страны.
Украина рассчитывает на дополнительные поставки ракет для систем Patriot от партнеров, поскольку знает о наличии соответствующих возможностей. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами на полях саммита НАТО вместе с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, передает УНН.
Он подчеркнул, что этот вопрос является срочным для Украины.
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Мы понимаем от наших друзей, что у них есть такие возможности. Нам это очень нужно. Это чрезвычайно срочный вопрос для нас
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Напомним
Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.