Украина знает, что у партнеров есть возможность передать больше ракет Patriot – Зеленский

Украина рассчитывает на дополнительные поставки ракет для систем Patriot от партнеров, поскольку знает о наличии соответствующих возможностей. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами на полях саммита НАТО вместе с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, передает УНН.

Он подчеркнул, что этот вопрос является срочным для Украины.

Зеленский призвал Европу срочно создать собственную противоракетную оборону

Мы понимаем от наших друзей, что у них есть такие возможности. Нам это очень нужно. Это чрезвычайно срочный вопрос для нас – заявил Зеленский.

Завтра обговорю з Трампом постачання ракет до Patriot – Зеленський

Напомним

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.