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Зеленский призвал Европу срочно создать собственную противоракетную оборону

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания Европой собственных систем ПРО. Он подчеркнул, что баллистические ракеты остаются главным преимуществом России.

Зеленский призвал Европу срочно создать собственную противоракетную оборону

Европе необходимо как можно скорее создать собственные системы противодействия баллистическим ракетам и наладить производство ракет-перехватчиков. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Форума оборонных индустрий НАТО, передает УНН.

По его словам, именно баллистические ракеты остаются одним из главных преимуществ россии.

"Европе срочно нужны собственные возможности для производства систем противоракетной обороны и необходимых для них ракет. Это один из самых больших вызовов, ведь баллистические ракеты остаются последним большим преимуществом россии", – подчеркнул Президент.

Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проекта01.07.26, 16:45 • 60168 просмотров

Антибаллистическая ракета и европейская система противоракетной обороны FREYJA

Украина инициировала создание антибаллистической системы, к которой привлекает европейских партнеров. Проект получил название FREYJA. Система противоракетной обороны будет строиться на базе ракеты-перехватчика FP-7.х от украинской компании Fire Point.

Производитель рассчитывает, что уже к концу 2026 года изготовить первые ракеты-перехватчики. Кроме того, недавно Fire Point подписала меморандум о сотрудничестве с немецким производителем радаров HENSOLDT. В рамках проекта компания обеспечит систему высокотехнологичными радарами TRML-4D, которые будут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических целей.

По словам сооснователя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, компания также завершает переговоры с одним из европейских производителей по поставке инфракрасной головки самонаведения (IIR) для ракеты-перехватчика. Продолжаются переговоры еще с одним европейским партнером по интеграции радиочастотной головки самонаведения (RF), которая позволяет сопровождать цель по электромагнитному излучению.

Штилерман отметил, что привлечение европейских правительств, в частности Германии, существенно ускорило реализацию проекта FREYJA. Если бюрократические процедуры в странах-партнерах будут продвигаться быстро, первые перехватчики могут быть готовы уже к концу года.

В то же время для завершения создания полноценной системы необходимы и другие компоненты, которые должны предоставить европейские партнеры. В частности, речь идет о системе передачи данных от радара к ракете в режиме реального времени, а также центре командования и управления.

Андрей Тимощенков

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