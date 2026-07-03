Президент: определены шаги для ускорения производства собственной баллистики и антибаллистики

Владимир Зеленский

Сегодня во время заседания Ставки обсуждался вопрос производства оружия. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, одним из пунктов обсуждения было развитие ракетной программы: производство собственной баллистики и антибаллистической системы, сообщает УНН.

"Я благодарен всем нашим специалистам, которые развивают нашу ракетную программу и работают, в частности, над производством эффективной украинской баллистики и антибаллистической системы. Сегодня мы провели фактически ревизию возможностей и определили шаги, которые ускорят производство, испытания и применение", - говорится в сообщении главы государства.

К обсуждению производства вооружений были привлечены и производители.

"Говорили также с самими производителями о том, что нужно от государства, от административных решений, от финансирования, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на Россию, её возможности на фронте, а также на её способность затягивать войну", - сообщил Президент Зеленский.

Среди определённых приоритетов, помимо развития ракетной программы, также производство дронов всех типов, НРК, средств РЭБ, военной техники.

Президент поручил МИД и МОУ сосредоточиться на работе с партнёрами, что может принести дополнительное финансирование на производство. Он также подчеркнул дальнейшее выполнение плана дальнобойных санкций и санкций средней дальности, которые уже показали, что ограничение российской способности воевать напрямую зависит от распространения на российские социальные группы ощущения, что война прямо влияет на повседневность. Также были рассмотрены объёмы и сроки поставок тех средств ПВО, которые нужны фактически в ежедневном режиме.

"В ближайшие дни ключевой приоритет во всей дипломатической работе, во всех встречах и переговорах – именно ПВО для Украины", - подчеркнул глава государства.

Добавим

Полномасштабная война подтолкнула Украину к активному развитию собственного вооружения от беспилотных аппаратов, как наземных, так и летательных, до ракет. Частные украинские компании уже заявили о подготовке к серийному производству баллистики. В частности, компания Fire Point планирует завершить кодификацию ракеты FP-7 с дальностью до 300 километров до конца этого года. Аналогичную процедуру должна пройти FP-9 с заявленной дальностью до 900 километров. Именно после завершения процедур сертификации и кодификации начнётся серийное изготовление этих ракет и их поставка Вооружённым силам Украины.

Также Украина выступила инициатором создания панъевропейского антибаллистического щита Freyja. Основой этой системы противовоздушной защиты является украинская ракета-перехватчик баллистики FP-7.x, созданная украинским производителем Fire Point. Её называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле – ожидается, что их цена около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

Как рассказали в компании Fire Point, проект Freyja создавался таким образом, чтобы была возможность интегрировать в него компоненты иностранного производства, как, например, радары немецкой компании Hensoldt.

Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freya в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель фактически сохраняют контроль над критическими элементами системы.

"Freyja – это про перехват баллистики. Мы предложили панъевропейский антибаллистический щит на базе нашего перехватчика и на базе открытой архитектуры и программного решения, которое будет доводить до энд-юзера, что никогда это решение не может быть выключено ни заводом-производителем, ни компанией, которая им это продала, ни страной, которая им это продала", - пояснил он.

О готовности присоединиться к антибаллистической программе уже заявила Дания. Также свои намерения принять участие в проекте озвучивали Германия, Франция, Норвегия и Швеция.

Президент Зеленский также на днях заявил, что вопрос антибаллистической системы Freyja будет обсуждаться в рамках саммита НАТО, который пройдёт 7-8 июля в Анкаре.