Великобритания и Европейский союз достигли ряда соглашений об углублении своих отношений после Brexit, стремясь укрепить коллективную силу против России, Китая и США. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

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По словам представителей Великобритании и ЕС, соглашения помогут облегчить торговлю продовольствием, связать рынки углерода и позволят молодым людям жить, работать и учиться в странах друг друга. По словам представителя Великобритании, сроки вступления этих соглашений в силу будут включены в будущее совместное заявление.

Представители Великобритании заявили, что обе стороны также возьмут на себя политическое обязательство по торговой политике и закупкам ЕС «Сделано в Европе» (Made in Europe), которая направлена на предоставление приоритета компаниям ЕС.

Согласование соглашения после Brexit было ключевой целью саммита в Брюсселе в пятницу, 20 ноября, между премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и представителями ЕС. Оба партнера утверждают, что необходимы более прочные связи, учитывая изменение мирового порядка на фоне того, как США ставят под сомнение давние обязательства по безопасности перед Европой, Россия ведет войну в Украине, а Китай сокращает экспорт ключевых ресурсов.

Бернем заявил, что пакт будет «полезен для работающих людей, полезен для Британии и полезен для Европы», утверждая: «В более опасном мире мы сильнее вместе». Британский премьер-министр заявил, что соглашения могут добавить до 0,4% к экономическому выпуску Великобритании.

Чиновник Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, назвал соглашение хорошим пакетом, добавив, что, как всегда, некоторые детали еще требуют согласования.

Основные элементы, подписываемые на саммите в Брюсселе, широко обсуждались в течение месяцев переговоров, которые были отложены после отставки предшественника Бернема, Кира Стармера.

Однако существуют некоторые нерешенные разногласия, поскольку стороны все еще спорят о том, смогут ли студенты из ЕС платить британские тарифы во время обучения в Великобритании. Стороны обязуются решить этот вопрос в течение следующих шести месяцев.

Снижение платы за обучение уже давно является ключевым требованием стран ЕС во время переговоров после Brexit, учитывая, что граждане ЕС в настоящее время платят значительно более высокую международную плату за обучение. Но такой шаг может оказать значительное влияние на британскую экономику. Группа ведущих исследовательских университетов Великобритании Russell Group подсчитала, что предоставление студентам из ЕС статуса «студента из ЕС, обучающегося по национальной системе» обойдется университетскому сектору примерно в 570 миллионов фунтов стерлингов (750 миллионов долларов) в год.

Чиновники Великобритании заявили, что три соглашения будут реализованы, даже если Великобритания и ЕС не смогут договориться о плате за обучение в течение следующих шести месяцев, заявив, что соглашение уже заключено.

Они добавили, что и Великобритания, и ЕС немедленно начнут процесс законодательной имплементации соглашений. На следующей неделе Великобритания внесет законопроект, который предоставит правительству полномочия внедрять соглашения как о рынке углерода, так и о стандартах пищевых продуктов, сообщили источники, а ЕС также начнет процесс юридической ратификации.

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Однако, добавили британские чиновники, полная реализация вряд ли будет завершена в течение шести месяцев.

Они сказали, что совместное заявление также будет содержать обязательство Великобритании и ЕС работать вместе над политикой «Сделано в Европе», чтобы дать Британии возможность попасть в политику закупок — потенциально значительный стимул для британской промышленности.

Подробности того, как может работать будущее партнерство, появятся по мере продвижения переговоров. Но для Великобритании обязательство начать переговоры по этому вопросу является значительной политической и экономической победой, отмечает издание.

Великобритания и ЕС находятся на нестабильном пути к примирению с момента возвращения левоцентристской Лейбористской партии к власти в 2024 году, сменившей консерваторов, настаивавших на Brexit. Хотя Стармер заявил, что хочет сделать отношения с континентом более теплыми, эти попытки не всегда проходили гладко.

Например, стороны поссорились из-за переговоров о присоединении Великобритании к флагманскому оборонному фонду ЕС объемом 150 миллиардов евро (165 миллиардов долларов), что усложнило британским компаниям участие в тендерах на некоторые контракты. Позже запланированный саммит между ними был отложен после отставки Стармера.

Но Бернем вдохнул новую жизнь в эти усилия, привлекши внимание, когда озвучил возможность возвращения Великобритании в ЕС. С тех пор обе стороны искали договоренности, которые они могли бы приурочить к пятничному саммиту — тому самому, который первоначально планировался на начало этого года.

Недавно премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что пришло время признать: Brexit не принес Великобритании пользы, и стране нужны гораздо более тесные отношения с Европейским союзом, чтобы противостоять растущей изоляционистской тенденции во всем мире.

Он сравнил результат выхода Великобритании из ЕС, вызванного референдумом 2016 года, со сказкой Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля», в которой никто не хочет сказать правителю, что на самом деле он голый.

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