Велика Британія та Європейський Союз досягли низки угод щодо поглиблення своїх відносин після Brexit, прагнучи зміцнити колективну силу проти росії, Китаю та США. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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За словами представників Великої Британії та ЄС, угоди допоможуть полегшити торгівлю продовольством, зв'язати ринки вуглецю та дадуть змогу молодим людям жити, працювати та навчатися в країнах один одного. За словами представника Великої Британії, терміни набрання чинності цих угод будуть включені до майбутньої спільної заяви.

Представники Великої Британії заявили, що обидві сторони також візьмуть на себе політичне зобов'язання щодо політики торгівлі та закупівель ЄС "Зроблено в Європі" (Made in Europe), яка спрямована на надання пріоритетів компаніям ЄС.

Узгодження угоди після Brexit було ключовою метою саміту в Брюсселі у п'ятницю, 20 листопада, між прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та представниками ЄС. Обидва партнери стверджують, що необхідні міцніші зв'язки, враховуючи зміну світового порядку, на тлі того, як США ставлять під сумнів давні зобов'язання щодо безпеки перед Європою, росія веде війну в Україні, а Китай скорочує експорт ключових ресурсів.

Бернем заявив, що пакт буде "корисним для працюючих людей, корисним для Британії та корисним для Європи", стверджуючи: "У більш небезпечному світі ми сильніші разом". Британський прем'єр-міністр заявив, що угоди можуть додати до 0,4% економічного виробництва Великої Британії.

Посадовець Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, назвав угоду хорошим пакетом, додавши, що, як завжди, деякі деталі ще потребують узгодження.

Основні елементи, які підписуються на саміті в Брюсселі, широко обговорювалися протягом місяців переговорів, які були відкладені після відставки попередника Бернема, Кіра Стармера.

Однак існують деякі невирішені розбіжності, оскільки сторони все ще сперечаються щодо того, чи зможуть студенти з ЄС платити британські тарифи під час навчання у Великій Британії. Сторони зобов'яжуться вирішити це питання протягом наступних шести місяців.

Зниження плати за навчання вже давно є ключовою вимогою країн ЄС під час переговорів після Brexit, враховуючи, що громадяни ЄС наразі сплачують набагато вищу міжнародну плату за навчання. Але такий крок може мати значний вплив на британську економіку. Група провідних дослідницьких університетів Великої Британії Russell Group підрахувала, що надання студентам з ЄС статусу "студента з ЄС, який навчається за національною системою", обійдеться університетському сектору приблизно 570 мільйонів фунтів стерлінгів (750 мільйонів доларів) на рік.

Посадовці Великої Британії заявили, що три угоди будуть реалізовані, навіть якщо Велика Британія та ЄС не зможуть домовитися про плату за навчання протягом наступних шести місяців, заявивши, що угода вже укладена.

Вони додали, що і Велика Британія, і ЄС негайно розпочнуть процес законодавчої імплементації угод. Наступного тижня Велика Британія внесе законопроєкт, який надасть уряду повноваження впроваджувати угоди як про ринок вуглецю, так і про стандарти харчових продуктів, повідомили джерела, а ЄС також розпочне процес юридичної ратифікації.

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Однак, додали британські чиновники, повне впровадження навряд чи буде завершено протягом шести місяців.

Вони сказали, що спільна заява також міститиме зобов'язання Великої Британії та ЄС працювати разом над політикою "Зроблено в Європі", щоб дати Британії можливість потрапити в політику закупівель - потенційно значний поштовх для британської промисловості.

Деталі того, як може працювати майбутнє партнерство, з'являться в міру просування переговорів. Але для Великої Британії зобов'язання розпочати переговори з цього питання є значною політичною та економічною перемогою, зазначає видання.

Велика Британія та ЄС перебувають на нестабільному шляху до примирення з моменту повернення лівоцентристської Лейбористської партії до влади у 2024 році, яка змінила консерваторів, які наполягали на Brexit. Хоча Стармер заявив, що хоче зробити теплішими зв'язки з континентом, ці спроби не завжди проходили гладко.

Наприклад, сторони посварилися через переговори щодо приєднання Великої Британії до флагманського оборонного фонду ЄС обсягом 150 мільярдів євро (165 мільярдів доларів), що ускладнило для британських фірм участь у тендерах на певні контракти. Пізніше запланований саміт між ними був відкладений після відставки Стармера.

Але Бернем вдихнув нове життя в ці зусилля, привернувши увагу, коли озвучив можливість повернення Великої Британії до ЄС. Відтоді обидві сторони шукали домовленостей, які вони могли б прив'язати до п'ятничного саміту — того, який спочатку планувався на початку цього року.

Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що настав час визнати, що Brexit не приніс користі Великій Британії, і що країні потрібні набагато тісніші відносини з Європейським Союзом для боротьби зі зростаючим ізоляціонізмом у всьому світі.

Він порівняв результат виходу Великої Британії з ЄС, спричиненого референдумом 2016 року, з казкою Ганса Крістіана Андерсена "Нове вбрання короля", у якій ніхто не бажає сказати правителю, що він насправді голий.

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